Kocaeli’nin ihracatı yüzde 30 arttı

Buna göre Türkiye’nin ihracatı 2017 yılı kasım ayında, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 11.2 artarak 14 milyar 217 milyon dolar, ithalatı ise yüzde 21.3 artarak 20 milyar 537 milyon dolar olarak gerçekleşti.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA’YA YAPILDI

Almanya’ya yapılan ihracat 2017 Kasım ayında 1 milyar 376 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 908 milyon dolar ile İngiltere, 839 milyon dolar ile İtalya ve 733 milyon dolar ile ABD takip etti. İthalat sıralamasında da yine Almanya ilk sırada yer aldı.

KOCAELİ DE YÜKSELİŞTİ

Bu arada açıklanan verilere göre Kocaeli’nin de ihracat ve ithalatında önemli oranda artış yaşandı. Buna göre ilimizin 2017 yılının kasım ayındaki ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30.2 oranında artış meydana geldi. İlimizin ihracat rakamı ise 676 milyon 127 bin dolar seviyesinde gerçekleşti. İthalat ise yüzde 68.7 oranında yükseldi. ithalat miktarı da 1 milyar 165 milyon 710 bin dolar olarak açıklandı.