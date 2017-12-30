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Bugün 16:08 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 16:11 TSİ )

Esnaf e-ticaretle dünyaya açılacak

Esnaf, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının yaptığı çalışmayla, e-ihracata başlayacak ve PTT'nin elektronik ticaret sitesinde kendisine ayrılacak alanla, yöresel ürünlerini dünyaya pazarlayacak.

Bakanlık ile PTT AŞ tarafından imzalanacak protokolle, esnafın elektronik ihracat yapması sağlanacak.

EPTTAVM AÇILACAK

Ocak ayı içinde imzalanması planlanan protokol kapsamında, PTT'nin elektronik ticaret platformu ‘ePTTAVM’de esnaf için alan açılacak. Sitede, esnafa özel mağazalar ve yöresel ürün bölümleri olacak. PTT, esnafa özel komisyon ve indirim oranları belirleyecek. Esnaf ürünleri için satış, pazarlama ve reklam kampanyaları da düzenlenecek. Böylece ülkenin herhangi bir şehrindeki esnaf, 1,5 milyondan fazla üyesi bulunan ePTTAVM üzerinden farklı kentlere de açılacak.

BİLGİLENDİRME OLACAK

Esnaf, ürünleri milli e-ihracat platformu olarak kurulan ‘Ready2sale.com’ sitesi üzerinden de dünyanın çeşitli ülkelerine satabilecek. Gümrükleme dahil tüm bürokratik işlemler PTT tarafından yapılacak. Satılan ürünler için PTT tarafından uluslararası lojistik hizmeti sağlanacak. Esnafın e-ihracata başlaması için bölgesel eğitimler de verilecek. Bu eğitimlerde, e-ticarete ve e-ihracata yönelik mağaza, ürün, pazarlama, sipariş, kargo, iade, müşteri ve ödeme yönetimi gibi konularda bilgilendirme yapılacak.

Bugün 16:08 TSİ - Ekonomi

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