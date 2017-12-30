İşte Doruktakiler 2017

Bu yıl 44’üncü kuruluş yıldönümünü kutlamaya hazırlanan Kocaeli Gazetesi tarafından, 1991 yılından bu yana her yıl geleneksel olarak tekrarlanan ‘Doruktakiler’ programının 2017 yılı değerlendirmeleri yapıldı. Kategorilerinde yılın en başarılı kişi ve kurumlarının belirlendiği Büyük Jüri oylaması geçtiğimiz günlerde Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Konferans Salonu’nda gerçekleşti.
SEÇİLEN KATEGORİLER
Yapılan son değerlendirmelerin ardından Büyük Jüri üyeleri, yılın olayı, yılın sanatçısı, yılın iş adamı, yılın iş kadını, yılın girişimcisi, yılın işçisi, yılın sanayi şirketi, yılın yatırımı, yılın markası, yılın çevrecisi, yılın sosyal sorumluluk projesi, yılın eğitimcisi, yılın muhtarı, yılın esnafı, yılın sağlıkçısı, yılın sivil toplum örgütü, yılın bürokratı, yılın hayırseveri ve jüri özel ödülü dallarındaki adayları değerlendirip oylarını kullandı.
BAŞARILI OLANLAR BELİRLENDİ
Toplantı öncesinde konuklar düzenlenen kokteylde ağırlandı. Düzenlenen Doruktakiler 2017 değerlendirmelerinde kategorilerinde dikkat çekerek aday gösterilen kişi ve kurumlar hakkındaki gerekçeler de, gazetemiz yazarlarından Mustafa Küpçü tarafından Büyük Jüri üyelerine aktarıldı. Kokteylin ardından KSO toplantı salonuna geçen Büyük Jüri üyeleri, yaptıkları tercihlerle 2017 yılını meslek ve çalışmaları ile zirvede tamamlayan kurum ve kişileri belirledi.
2017 YILININ DORUKTAKİLERİ
YILIN OLAYI
Tramvayın faaliyete geçmesi
YILIN SANATÇISI
Ferhat Göçer
YILIN İŞ ADAMI
Ayhan ÖTER
YILIN İŞ KADINI
Meral ARTUÇ DİNÇOĞLU
YILIN GİRİŞİMCİSİ
Niyazi YELKENCİOĞLU
Ömer ARAL
YILIN İŞÇİSİ
Ümmühan AYSU
YILIN YATIRIMI
Kalibre Boru
YILIN MARKASI
Beşüzzi Pasta
YILIN ÇEVRECİSİ
İSU Genel Müdürlüğü
YILIN SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ
İzmit Belediyesi Down Cafe
YILIN EĞİTİMCİSİ
Serab BAYKURT
Yukarı Hereke Vatan İÖO Müdürü
YILIN MUHTARI
Kadir KIZIL
Veli Ahmet Mahallesi
YILIN ESNAFI
Çakıroğlu Ekmek Fırını
YILIN SAĞLIKÇISI
Prof. Dr. Mustafa DÜLGER
YILIN SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ
Sesimi Duyan Yok mu? Derneği
YLIN BÜROKRATI
Fehmi Rasim ÇELİK
İl Milli Eğitim Müdürü
YILIN HAYIRSEVERİ
Mustafa ATEŞ
Klas Hamal
JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ
İzmit Belediyesi – Tarih Koridoru Projesi
DORUKTAKİLER 2017 BÜYÜK JÜRİ ÜYELERİ
Abdulkerim KULAKSIZ
Adnan ZANBURKAN
Ahmet HAZER
Ahsen OKYAR
Akın DOĞAN
Ali Paşa NAİPOĞLU
Ali DEĞİRMENCİ
Ali SAĞLIK
Ali SARI
Ali ŞAROĞLU
Aslı KUŞ
Ayhan ACAR
Ayhan ZEYTİNOĞLU
Aykut ÇAVUŞ
Batuhan COŞKUNDENİZ
Bilal ARPACI
Bilal DÜNDAR
Buket SEZER
Burhan SAROĞLU
Bülent EKİNCİ
Cengiz KURTULUŞ
Cengiz SARIBAY
Ceyhun YALÇINKAYA
Dilek KAYA
Emre ERCANLI
Ender KAYAN
Erdem ÖVÜÇ
Erdoğan GÖÇER
Erkan ÜNAL
Eylül TAŞDI
Fatma Kaplan HÜRRİYET
Fikret GÖKMEN
Gizem ERGÜN
Gökmen MERGENAY
Gültekin GÖRÜM
Hakan TANTA
Hakan YAĞCIOĞLU
Halil BAYLAM
Halim DEDEOĞLU
Haluk Cem GÖKMEN
Hüsamettin ÖRKMEZ
Hüseyin ACURMAN
Hüseyin EROL
Hüsnü BAYRAKTAR
İsmail Hakkı YILDIRIM
Kamil ÇÖPÜR
Kemal KAYA
Kübra OKUMUŞ
Mehmet ALLAK
Mehmet IRAK
Mehmet ÖZMEN
Mehmet TOKER
Mehmet Ümit KÜÇÜKKAYA
Meral ARTUÇ DİNÇOĞLU
Mert KAVŞUT
Mert PEKDEMİR
Mesut AKBULUT
Mesut KAVURT
Mithat AĞA
Muhammed POLAT
Murat AYDIN
Mustafa GÜNEŞ
Mustafa KURT
Mustafa NAZLIGÜL
Mustafa Seyfi YILDIZ
Nazmi KÜÇÜKOSMANOĞLU
Necmi BULUT
Nurşah ŞAHİN
Oktay KÖSE
Osman ÇAKIR
Ömer ÇEKER
Rıfat OYPAN
Ruhittin SÖNMEZ
Sadık AKAR
Samet ŞENGÖZ
Sami PEKDEMİR
Seda DEMİRAL
Sedat DOĞUSEL
Selda AKBULUT
Selin BECER
Semih Furkan KOÇ
Serdar KAMAN
Seydi KAYMAZ
Süleyman DURAK
Şenol ErgüneY
Tahsin KESKİN
Tanzer ÜNAL
Tuncay AŞKIN
Veli BEYAZTAŞ
Yasemin SUÇEKEN
Yasin AKYOL
Yasin ŞENGÜN
Yusuf ERENKAYA
Yusuf ÖZDEMİR
Yücel Alpay DEMİR
Zafer AĞYAR
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz