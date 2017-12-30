İşte Doruktakiler 2017

Bu yıl 44’üncü kuruluş yıldönümünü kutlamaya hazırlanan Kocaeli Gazetesi tarafından, 1991 yılından bu yana her yıl geleneksel olarak tekrarlanan ‘Doruktakiler’ programının 2017 yılı değerlendirmeleri yapıldı. Kategorilerinde yılın en başarılı kişi ve kurumlarının belirlendiği Büyük Jüri oylaması geçtiğimiz günlerde Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

SEÇİLEN KATEGORİLER

Yapılan son değerlendirmelerin ardından Büyük Jüri üyeleri, yılın olayı, yılın sanatçısı, yılın iş adamı, yılın iş kadını, yılın girişimcisi, yılın işçisi, yılın sanayi şirketi, yılın yatırımı, yılın markası, yılın çevrecisi, yılın sosyal sorumluluk projesi, yılın eğitimcisi, yılın muhtarı, yılın esnafı, yılın sağlıkçısı, yılın sivil toplum örgütü, yılın bürokratı, yılın hayırseveri ve jüri özel ödülü dallarındaki adayları değerlendirip oylarını kullandı.

BAŞARILI OLANLAR BELİRLENDİ

Toplantı öncesinde konuklar düzenlenen kokteylde ağırlandı. Düzenlenen Doruktakiler 2017 değerlendirmelerinde kategorilerinde dikkat çekerek aday gösterilen kişi ve kurumlar hakkındaki gerekçeler de, gazetemiz yazarlarından Mustafa Küpçü tarafından Büyük Jüri üyelerine aktarıldı. Kokteylin ardından KSO toplantı salonuna geçen Büyük Jüri üyeleri, yaptıkları tercihlerle 2017 yılını meslek ve çalışmaları ile zirvede tamamlayan kurum ve kişileri belirledi.

2017 YILININ DORUKTAKİLERİ

YILIN OLAYI

Tramvayın faaliyete geçmesi

YILIN SANATÇISI

Ferhat Göçer

YILIN İŞ ADAMI

Ayhan ÖTER

YILIN İŞ KADINI

Meral ARTUÇ DİNÇOĞLU

YILIN GİRİŞİMCİSİ

Niyazi YELKENCİOĞLU

Ömer ARAL

YILIN İŞÇİSİ

Ümmühan AYSU

YILIN YATIRIMI

Kalibre Boru

YILIN MARKASI

Beşüzzi Pasta

YILIN ÇEVRECİSİ

İSU Genel Müdürlüğü

YILIN SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

İzmit Belediyesi Down Cafe

YILIN EĞİTİMCİSİ

Serab BAYKURT

Yukarı Hereke Vatan İÖO Müdürü

YILIN MUHTARI

Kadir KIZIL

Veli Ahmet Mahallesi

YILIN ESNAFI

Çakıroğlu Ekmek Fırını

YILIN SAĞLIKÇISI

Prof. Dr. Mustafa DÜLGER

YILIN SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ

Sesimi Duyan Yok mu? Derneği

YLIN BÜROKRATI

Fehmi Rasim ÇELİK

İl Milli Eğitim Müdürü

YILIN HAYIRSEVERİ

Mustafa ATEŞ

Klas Hamal

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ

İzmit Belediyesi – Tarih Koridoru Projesi

DORUKTAKİLER 2017 BÜYÜK JÜRİ ÜYELERİ

Abdulkerim KULAKSIZ

Adnan ZANBURKAN

Ahmet HAZER

Ahsen OKYAR

Akın DOĞAN

Ali Paşa NAİPOĞLU

Ali DEĞİRMENCİ

Ali SAĞLIK

Ali SARI

Ali ŞAROĞLU

Aslı KUŞ

Ayhan ACAR

Ayhan ZEYTİNOĞLU

Aykut ÇAVUŞ

Batuhan COŞKUNDENİZ

Bilal ARPACI

Bilal DÜNDAR

Buket SEZER

Burhan SAROĞLU

Bülent EKİNCİ

Cengiz KURTULUŞ

Cengiz SARIBAY

Ceyhun YALÇINKAYA

Dilek KAYA

Emre ERCANLI

Ender KAYAN

Erdem ÖVÜÇ

Erdoğan GÖÇER

Erkan ÜNAL

Eylül TAŞDI

Fatma Kaplan HÜRRİYET

Fikret GÖKMEN

Gizem ERGÜN

Gökmen MERGENAY

Gültekin GÖRÜM

Hakan TANTA

Hakan YAĞCIOĞLU

Halil BAYLAM

Halim DEDEOĞLU

Haluk Cem GÖKMEN

Hüsamettin ÖRKMEZ

Hüseyin ACURMAN

Hüseyin EROL

Hüsnü BAYRAKTAR

İsmail Hakkı YILDIRIM

Kamil ÇÖPÜR

Kemal KAYA

Kübra OKUMUŞ

Mehmet ALLAK

Mehmet IRAK

Mehmet ÖZMEN

Mehmet TOKER

Mehmet Ümit KÜÇÜKKAYA

Meral ARTUÇ DİNÇOĞLU

Mert KAVŞUT

Mert PEKDEMİR

Mesut AKBULUT

Mesut KAVURT

Mithat AĞA

Muhammed POLAT

Murat AYDIN

Mustafa GÜNEŞ

Mustafa KURT

Mustafa NAZLIGÜL

Mustafa Seyfi YILDIZ

Nazmi KÜÇÜKOSMANOĞLU

Necmi BULUT

Nurşah ŞAHİN

Oktay KÖSE

Osman ÇAKIR

Ömer ÇEKER

Rıfat OYPAN

Ruhittin SÖNMEZ

Sadık AKAR

Samet ŞENGÖZ

Sami PEKDEMİR

Seda DEMİRAL

Sedat DOĞUSEL

Selda AKBULUT

Selin BECER

Semih Furkan KOÇ

Serdar KAMAN

Seydi KAYMAZ

Süleyman DURAK

Şenol ErgüneY

Tahsin KESKİN

Tanzer ÜNAL

Tuncay AŞKIN

Veli BEYAZTAŞ

Yasemin SUÇEKEN

Yasin AKYOL

Yasin ŞENGÜN

Yusuf ERENKAYA

Yusuf ÖZDEMİR

Yücel Alpay DEMİR

Zafer AĞYAR