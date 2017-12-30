Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir elyaf fabrikası içinde yapımı süren su borusu çalışmasında işçi Salim Usta, kaynak yaptığı sırada toprak üzerine kaydı. Bacakları toprak altında kalan Usta, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı. Olay yerinde 112 Acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Usta, daha sonra Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Kocaeli'de kayan toprak işçiyi yaraladı
Gebze ilçesinde kayan toprağın altında kalan işçi yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz