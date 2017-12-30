Kocaeli'de kayan toprak işçiyi yaraladı

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir elyaf fabrikası içinde yapımı süren su borusu çalışmasında işçi Salim Usta, kaynak yaptığı sırada toprak üzerine kaydı. Bacakları toprak altında kalan Usta, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı. Olay yerinde 112 Acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Usta, daha sonra Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.