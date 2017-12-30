İşte 2018’e bizi bekleyen tüm zamlar

Yeni yıldaki trafik, pasaport, elektrik zamları tek tek açıklandı. Yüzleri güldüren zamlar da vardı. Asgari ücrete yapılan 199 TL’lik zam, asgari ücretle çalışanlara büyük mutluluk yaşattı. Emekli ve memur maaşları da 2018’de zamlı olacak.
2018’DE BİZİ BEKLEYEN TÜM ZAMLAR
Asgari Ücret
1603 TL
Elektrik
% 8
Pasaport
6 aya kadar 137 TL
1 yıl için 200 TL
2 yıl için 327 TL
3 yıl için 465 TL
4-10 yıl için 656 TL
Ehliyet
A1, A2 ve A sınıfı 168,82 TL
B sınıfı 496,76 TL
F ve H sınıfı 168,82 TL
Trafik Cezaları
Mevcut kapasitesi üzerinde yolcu alan ticari araç sürücülerine 85,5 TL
Yetkisi olmamasına rağmen plaka basanlara 17 bin 65 TL
Alkol metreyi üflemeyi kabul etmeyenlere 2 bin 858 TL
Trafik işaretlerine uymayanlara 235 TL
Alkollü araç kullananlara bin 2 TL
Ehliyetsiz araç kullananlara 2 bin 18 TL
Seyir halinde cep telefonu kullananlara 108 TL
Sahte plaka kullanma 5 bin 942 TL
Memur Zammı
% 5
Eş yardımı
227,94 TL
Çocuk yardımı
0-6 yaş arası 53,40 TL
6 yaş üstü 26,70 TL
Emekli Maaşları
SSK ve Bağ-Kur
% 5.52 (En yüksek 234 TL, en düşük 110 TL)
Bin lira olan maaş: bin 34 TL
2 bin lira olan maaş: 2 bin 68 TL
2 bin 500 lira olan maaş: 2 bin 585 TL
3 bin lira olan maaş: 3 bin 102 TL
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz