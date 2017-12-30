Doğan: Cedit projesiyle şehrin silueti değişecek

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan geçtiğimiz gün gazetemizi ziyaret ederek 2018 yılında gerçekleştirilecek projelerden bahsetti. Ziyaret sırasında önemli açıklamalarda bulunan Başkan Doğan, “Yıllar önce ‘Kocaeli bir tıp merkezi ve Türkiye’nin sağlıkta cazibe merkezi olacak’ demiştim. Çok şükür bunların hepsini yaptık” dedi. Başkan Doğan, İzmit ile ilgili projelerini bir bir anlattı.

“EN BÜYÜK PROJE CEDİT”

Başkan Nevzat Doğan, “İzmit’te 2018’de en önemli projemiz Cedit’teki kentsel dönüşümün inşaatı olacak. İzmit’i bekleyen en önemli şey bu proje. Orada 122 dönümlük alanda şehrin bir anlamda siluetini değiştirecek çalışma olacaktır. Yakında yıkımlar başlayacak. Yaklaşık bin 500 konut yıkılacak. Burası Cedit’in neredeyse tamamını kapsıyor. Daha sonra doğal akışıyla kentsel dönüşüm ilerleyerek devam edeceğine inanıyoruz. Şehrin bu kadar içinde, merkezinde yapılacak bu proje oldukça etkileyici olacak” dedi.

“DEĞİŞİM HASTANEDEN BAŞLADI”

Kentsel dönüşüme devlet hastanesinden başladıklarını ekleyen Başkan Doğan, “Benim milletvekilliğimin son döneminde ortaya atılan proje artık tamamlandı. Yaptığımız işin temelinde de bir kentsel dönüşüm vardı. Hastanenin acil, yoğun bakım, ameliyathane kısımlarını ve yataklı kısımlarını birleştiriyoruz ve eski olan her yeri yıkıyoruz. 1 hastaneyi yıkıp daha modern bir hastane yapıyoruz. Bir yandan da şehrin ihtiyacı olan meydan ve otoparkı kazandırıyoruz. İzmit’te değişimi bu noktadan başlatmış oluyoruz. Değişim buradan başladı ve çevredeki diğer binalara da bunlar yansıyacak” şeklinde konuştu.

“KENTİ YAYALANDIRMAK LAZIM”

İzmit’in trafiği için çare arandığını belirten İzmit Belediye Başkanı Doğan, “Bu işin ana çaresi kentin merkezini mümkün olduğu kadar trafikten arındırmak. Kenti cesaretle yayalaştırmak lazım. Bu arındırmayı cadde cadde yaparsak trafik azalır. Bu şehirde hiçbir zaman trafik sorunu tamamen yok olmaz. Burası cazibe şehri. Her yıl ortalama 60 bin nüfus artışı yaşanıyor. İzmit merkezine millet hücum ediyor. Cumartesi günleri Fethiye Caddesi’ne bir bakın, kalabalığı bir görün. Herkes burayı kullanıyor. Böyle bir kent merkezinde trafiğin yüzde yüz rahatlaması çok zor” dedi.

“BÜTÇEYİ TUTTURANBİR BELEDİYEYİZ”

Başkan Nevzat Doğan, “Biz çok şükür parasını, zamanını iyi yöneten bir belediyeyiz. İlk başladığımda bütçe 60 milyondu, şimdi 255 milyon oldu. Şu anda bütçesini tutturan bir belediyeyiz. İnsanlar evlerindeki bütçeyi tutturamazken biz koca bir ilçenin bütçesini tutturuyoruz. Maddi açıdan iyi bir yerdeyiz, birkaç yıl içinde SGK borcumuz bile kalmayacak. Yüzde yüz bütçe tutturuyoruz. En kötüsü yüzde 90’ın üzerindedir” ifadelerine yer verdi.

“BİZ DE TARİH YAZIYORUZ”

Başkan Doğan, “Bize geçenlerde bir ödül geldi. Süreklilik ödülü. Her kurum bir projeye başlıyor başlamasına ama 9 yıldır hiç hız kesmeden kararlılıkla çalışmak kolay bir şey değil. Proje sürekliliği ödülünü de işte bu yüzden aldık. Bir tarihi binayı restore etmek yıllar alıyor. Özetle şunu söylemek istiyorum, geleceğe miras bırakmak istediğimiz Tarih Koridoru, öyle kolay başlanıp bitirilecek bir proje değil. Tarihi gün yüzüne çıkartırken biz de tarih yazıyoruz. Belki 10-20 yıl sonra yaptıklarımız daha iyi anlaşılacak” dedi.

“SÖYLEDİKLERİM GERÇEK OLDU”

Sözlerini sürdüren Başkan Nevzat Doğan, “2002 yılında milletvekilliği için ilk aday adaylığımı açıklarken ‘Kocaeli bir tıp merkezi, Türkiye’nin sağlıkta cazibe merkezi olacak’ demiştim. Çok şükür bunların hepsini yaptık. Kanser hastanesi, yanık hastanesi gibi kazanımların ardından şimdi de AMATEM ve ÇAMATEM yapılıyor. 15 yıl önce söylediklerim bugün gerçek oldu ve bu son derece sevindirici bir olay” şeklinde konuştu.

“YENİ HAMLELER YAPTIK”

2018’de şehir, meydanlarına kavuşmuş olacak ve kentsel dönüşüm konusunda çok önemli bir süreç fiilen başlamış olacak diyen Başkan Doğan, “Yılların Perşembe Pazarı ve Cumartesi Pazarı tek bir yerde toplanacak. Bir kapalı modern pazarımız yoktu. Yeni pazar yerimizden sonra şehir ilkel görüntüsünden kurtarılacak. Birçok alanda yeni hamleler yaptık. Türkiye’nin en modern arşivini kurduk. Aslında daha birçok binayı yıkıp her yeri açmamız lazım” dedi.

“GAZİ LİSESİ OKUMA MEYDANI OLACAK”

Başkan Nevzat Doğan, Milli Eğitim ile bir sorun olmadığı takdirde 2018’de bir kütüphane ve okuma meydanı yapacaklarını belirterek, “O da Gazi Lisesi’nin bulunduğu bölge olacak. Sanat Sokağıyla Gazi Lisesi’nin bahçesi birleştirilecek. Gazi Lisesi’nin tarihi binası ise kütüphane olarak kullanılacak. Cafe kütüphane, sessiz kütüphane ve elektronik kütüphane şeklinde. İnşallah 2018 İzmit Lisesi’nin, Gazi Lisesi’nin ve Kız Meslek Lisesi’nin şehir dışına taşındığı bir yıl olacak ve Gazi Lisesi’nin bulunduğu yerde bir kent kütüphanesi olacak” ifadelerine yer verdi.

“İHALE AÇABİLİRİZ”

Başkan Doğan, “İzmit Lisesi’nin mevcut hali korunarak İzmit Ortaokulu olması taraftarıyım. 50. Yıl ile Hızır Reis’i birleştirip, İzmit Ortaokulu’nu oluşturmalıyız. Orada bir ortaokula ihtiyaç var. Hem o eski ruhu kazanma adına da önemli bir hamle olacak. Vadi İzmit, İzmit Belediyesi’nin bir projesi. Kat karşılığı 130 konut belediyenin olacak. Önümüzdeki yılın ilk üç ayında kaba inşaatlar biter. Oradaki değişim de Tüysüzleri ve Gültepe’yi de olumlu etkileyecek diye düşünüyoruz. Biz 130 daireyi büyük ihtimalle toptan satacağız. Bir ihale açabiliriz” dedi.