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Küçükkaya, mendil satan çocuklarla yılbaşı alış verişine çıktı

CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya yeni yıl öncesinde yardıma muhtaç çocukları mutlu etmek için onlara yeni yıl hediyesi aldı. Küçükkaya sokakta mendil satarak para kazanan minikleri sevindirmek için onları alışverişe götürerek yepyeni kıyafet ve ayakkabı aldı

Baştan aşağıya giyinen minikler çok mutlu oldu. Küçükkaya Çocukları bir nebze olsun mutlu etmek istedik. Birlikte gönüllerince alışveriş yaptık yüzlerindeki gülümseme geleceğe yeni yıla yeni umutla bakmamız gerektiğini ülkemizin geleceğinde cocukların ne kadar önemli oldugunu ve onların daha iyi şartlarda yaşaması gerektiğini bir kez daha ifade etmek istedik. Yeni yılda çocuklarımızın ölmediği açlık yoksullukegıtımsızlık zorbalıkla karşılaşmadıgı bir yıl dileriz nice mutlu yıllara ifadelerini kullandı.

Bugün 16:59 TSİ - Gündem

Muhabir Selin Becer

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