Baştan aşağıya giyinen minikler çok mutlu oldu. Küçükkaya Çocukları bir nebze olsun mutlu etmek istedik. Birlikte gönüllerince alışveriş yaptık yüzlerindeki gülümseme geleceğe yeni yıla yeni umutla bakmamız gerektiğini ülkemizin geleceğinde cocukların ne kadar önemli oldugunu ve onların daha iyi şartlarda yaşaması gerektiğini bir kez daha ifade etmek istedik. Yeni yılda çocuklarımızın ölmediği açlık yoksullukegıtımsızlık zorbalıkla karşılaşmadıgı bir yıl dileriz nice mutlu yıllara ifadelerini kullandı.
Bugün 16:59 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 17:01 TSİ )
Küçükkaya, mendil satan çocuklarla yılbaşı alış verişine çıktı
CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya yeni yıl öncesinde yardıma muhtaç çocukları mutlu etmek için onlara yeni yıl hediyesi aldı. Küçükkaya sokakta mendil satarak para kazanan minikleri sevindirmek için onları alışverişe götürerek yepyeni kıyafet ve ayakkabı aldı
Bugün 16:59 TSİ - Gündem
Muhabir Selin Becer
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz