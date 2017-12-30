İYİ Parti’nin Başiskele yönetimi belli oldu

İYönetim kurulunda 27 kişinin olduğunu belirten İlçe Başkanı Şaban Gençer, 2019 yerel seçimleri için çalışmaların giderek daha da hızlandığını belirterek, yönetim kurulunun hayırlı olmasını diledi.
YÖNETİM KURULU LİSTESİ
Şaban Gençer
İlknur Lüleci
Remzi Kemal Ekin
Ahmet Artvinli
Ali Büyükkara
Zafer Balta
Mehmet Baştürk
Musa Kadıoğlu
Veysel Kundeş
Murat Açar
Mustafa Yılmaz
Yunus Topkaya
İbrahim Belen
Bilal Coşan
Orhan Aydın
Nergis Karahalil
Huriye Eren
Mehmet Biçer
Murat Aktaş
Murat İlhan
Vahit Toraman
Suna Canoğlu
İsmail Kar
Hanife Dinçay
Yavuz Sancaktutan
Fahri Özkaradeniz
Neşe Menekşedağ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz