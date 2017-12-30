İYİ Parti’nin Başiskele yönetimi belli oldu

İYönetim kurulunda 27 kişinin olduğunu belirten İlçe Başkanı Şaban Gençer, 2019 yerel seçimleri için çalışmaların giderek daha da hızlandığını belirterek, yönetim kurulunun hayırlı olmasını diledi.

YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Şaban Gençer

İlknur Lüleci

Remzi Kemal Ekin

Ahmet Artvinli

Ali Büyükkara

Zafer Balta

Mehmet Baştürk

Musa Kadıoğlu

Veysel Kundeş

Murat Açar

Mustafa Yılmaz

Yunus Topkaya

İbrahim Belen

Bilal Coşan

Orhan Aydın

Nergis Karahalil

Huriye Eren

Mehmet Biçer

Murat Aktaş

Murat İlhan

Vahit Toraman

Suna Canoğlu

İsmail Kar

Hanife Dinçay

Yavuz Sancaktutan

Fahri Özkaradeniz

Neşe Menekşedağ