Kocaeli Esnaf Kredi Kooperatifi başkan Faruk Demir'in ağabeyi Fahrettin Demir vefat etti. Cenazesi yarın (31 Aralık) 42 evler merkez camiinde öğlen kılınacak namazın ardından kent mezarlığında toprağa verilecek.
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Faruk Demir'in acı günü
Kocaeli Esnaf Kredi Kooperatifi başkan Faruk Demir'in ağabeyi Fahrettin Demir vefat etti.
Bugün 17:36 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz