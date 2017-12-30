Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 17:36 TSİ- Gündem ( G : Bugün 17:40 TSİ )

Faruk Demir'in acı günü

Kocaeli Esnaf Kredi Kooperatifi başkan Faruk Demir'in ağabeyi Fahrettin Demir vefat etti.

Kocaeli Esnaf Kredi Kooperatifi başkan Faruk Demir'in ağabeyi Fahrettin Demir vefat etti. Cenazesi yarın (31 Aralık) 42 evler merkez camiinde öğlen kılınacak namazın ardından kent mezarlığında toprağa verilecek.

Bugün 17:36 TSİ - Gündem

kutuyu işaretleyip tamama basın

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Özkan’dan, Baran’a teşekkür mask
Özkan’dan, Baran’a teşekkür
2 ilçede elektrikler kesilecek! mask
2 ilçede elektrikler kesilecek!
Mardinliler 300 çocuğu sevindirecek mask
Mardinliler 300 çocuğu sevindirecek
Alperenler liderlerini doğum gününde anacak mask
Alperenler liderlerini doğum gününde anacak
İSU kara kışa hazır! mask
İSU kara kışa hazır!
Başkan Baran’ın yeni yıl mesajı mask
Başkan Baran’ın yeni yıl mesajı
Kocaeli'de 3 iş yerinde yangın! mask
Kocaeli'de 3 iş yerinde yangın!
2018 gelmeden yaptırın, zam geliyor! mask
2018 gelmeden yaptırın, zam geliyor!
Bit Pazarı yerine Antika Pazarı başlıyor mask
Bit Pazarı yerine Antika Pazarı başlıyor
Pirelli, Goodyear ve Brisa'da işçiler %16 zam istiyor mask
Pirelli, Goodyear ve Brisa'da işçiler %16 zam istiyor
İzmit merkezdeki yeni hastane açıldı! mask
İzmit merkezdeki yeni hastane açıldı!
Kocaeli'de iş kazası! Genç yaşta hayatını kaybetti... mask
Kocaeli'de iş kazası! Genç yaşta hayatını kaybetti...

GALERİ

Tatilciler Kartepe'ye akın etti mask
Tatilciler Kartepe'ye akın etti
TIR dorsesinde tehlikeli yolculuk! Görenler telefonlara sarıldı... mask
TIR dorsesinde tehlikeli yolculuk! Görenler telefonlara sarıldı...
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli’de yanan fabrika alanlarını inceledi mask
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli’de yanan fabrika alanlarını inceledi
Yangın öğle uykusunda yakaladı! mask
Yangın öğle uykusunda yakaladı!
Spor Lisesi’nden şampiyonluk “Tuğ”rası: 5-1 mask
Spor Lisesi’nden şampiyonluk “Tuğ”rası: 5-1
Yok artık! Yüzerek kaçmaya çalıştılar! mask
Yok artık! Yüzerek kaçmaya çalıştılar!
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR