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İzmit Belediyesinden ‘Çek Çek’ operasyonu

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ‘çek çek’ olarak tabir edilen araçlarıyla lisanssız, kayıt dışı olarak kağıt toplayanlarla göz açtırmıyor.

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ‘çek çek’ olarak tabir edilen araçlarıyla lisanssız, kayıt dışı olarak kağıt toplayanlara operasyon düzenledi. Ekipler onlarca aracı topladı. Zabıta yetkilileri konuyla ilgili açıklamada bulunarak, “Özellikle şehir merkezinde çek çek diye tabir edilen araçlarıyla geri dönüşüm malzemesi toplayan şahıslara yönelik denetimlerimizi aralıksız devam ettiriyoruz. Uyarılarımıza rağmen bu kişiler, kayıt dışı kağıt toplayarak hem haksız kazanç elde ediyorlar hem de çevre kirliliğine neden oluyorlar. Uyarıları dikkate almayan kişilerin araçlarına el konulup haklarında da yasal işlem yapılıyor" dedi.

Özellikle esnafları da uyaran Zabıta yetkilileri, “Çek çekleriyle kağıt toplayanlar, hem görsel kirlilik oluşturuyor hem de yaya ve araç trafiğini olumsuz yönde etkiliyorlar. Esnaflardan geri dönüşüm malzemelerini çek çekçilere değil, mevzuata uygun, lisanslı olarak kağıt toplayan firmalara ve kişilere vermelerini istiyoruz. Lisanlı firmaya verilen her atık kâğıt, okullara kırtasiye, bilgisayar, yazıcı olarak geri dönmektedir" diye konuştu.

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