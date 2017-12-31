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Akar'a Maraş görevi

Cumhuriyet Halk Partisinde kongre süreçleri hızla devam ediyor. Cuma ve Cumartesi günleri 20 il kongresi gerçekleşirken Kahramanmaraş Kongresinin Divan Başkanlığını CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar gerçekleştirdi.

AKAR’A MARAŞ GÖREVİ

Kongrenin divan başkanlığını yapan CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar olası bir erken seçime karşı tüm partilileri sahaya davet ederek şöyle konuştu: “Öncelikle böyle onurlu bir göreve beni layık gördüğünüz için teşekkür ediyorum. Evet, Kahramanmaraş’ta bir kongre gerçekleştiriyoruz. Ama öyle sıradan bir kongre olduğunu düşünmüyorum. Niçin sıradan değil? Olası bir erken seçim olmazsa 2019 yılında inşallah üç büyük seçimi gerçekleştireceğiz.

ÖNEMLİ BİR SÜREÇTEYİZ

Akar yaşanan sürece dikkat çekerek şunları söyledi; ‘ Bu seçimin içinde en önemlisi tabi ki Türkiye’nin yönetim sistemini değiştirecek olan belki de çok gerilere evrilmemize neden olacak bir sistemin sonuçlarını hep birlikte 2019’da göreceğiz. Dolayısıyla çok çetrefilli ve çok çalışmamızı gerektirecek bir süreç yaşayacağız. Burada görev yapacak arkadaşların bir milletvekili kadar bir belediye başkanı kadar sahada olması vatandaşlarımıza ya tek adamlı bir rejimi ya da bireysel hak ve özgürlüklerden yana adaletten yana halktan yana demokrasiden yanda parlamenter bir rejimi anlatmak durumundalar. Bu nedenle de bu kongre çok önemli. Bu kongreden sonra bireysel önceliklerimiz asla ve asla Türkiye Cumhuriyeti’nin önceliklerinin önüne geçmemeli! Bu nedenle kongremizin Kahramanmaraş’a, Türkiye’ye, partimize hayırlı olmasını diliyorum.”dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl ve birçok Milletvekilinin yer aldığı kongre de mevcut başkan Esat Şengül güven tazeledi.

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