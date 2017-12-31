Yalçın Akdoğan Gebze’de konferans verdi

65. Hükümet döneminde Başbakan Yardımcılığı görevi yapan Ak Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, Gebze Belediyesi’nin düzenlediği aralık ayı kültür-sanat etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan kültür merkezi salonunda “Liderlik ve Erdoğan” konulu bir konferans verdi. Konferansa ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in yanı sıra Ak Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, Ak Parti eski Kocaeli Milletvekili Eyüp Ayar, Prof. Dr. Mehmet Çelik, Belediye Başkan Yardımcıları Engin Güzel, Nilay Ayran, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, AK Parti Gebze Gençlik Kolları Başkanı Ayhan Yılmaz, AK Parti İlçe teşkilatı ve çok sayıda Gebzeli katıldı.

AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan konferans öncesi Eskihisar Macera ve Aksiyon Parkı’nda incelemelerde bulundu. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ile birlikte Macera ve Aksiyon Parkı’nı gezen Akdoğan’a, Başkan Köşker park ile ilgili bilgi verdi. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’i tebrik eden Akdoğan çalışmalarında başarılar diledi. Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker yoğun ilgi ve katılımlarında ötürü Gebzelilere teşekkür etti. Başkan Köşker, “Gebze artık çok gelişti ve değişti. İnsanların yaşamak zorunda olduğu bir şehir olmaktan çıktı, insanların yaşamaktan keyif aldığı bir şehir kimliğine kavuştu. Bu salonları böyle dolu görmek bizleri oldukça memnun ediyor. Ben bir kez daha katılımlarınızdan ötürü hepinize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Dünya büyük bir çalkantı içerisinde”

Milletvekili Akdoğan konferansına kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Gebzelilerle bir araya gelmelerine vesile olan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e teşekkür ederek başladı. Akdoğan, “Dünya büyük bir çalkantı içerisinde. Şu an dünyada sınırların yeniden çizilmek istendiği, yönetimlere müdahale edildiği, taşların yerinden oynadığı bir dönemi yaşıyoruz. Artık devletler birbiriyle savaşmıyor, devletler örgütlerle, örgütler kendi aralarında bir takım mücadeleler yaşanıyor. Ortadoğu’da bugün yaşananları görüyoruz. Bu yaşananların karşısında dik duruşu ile duran bir liderimiz var. Kudüs’ü başkent ilan eden bir ülke var. Yapmamız gerekeni yaptık ve dünyaya gerçekleri haykırdık ve karşılığını gördük.Lider olmak böyle bir şeydir, lider olmak bir çağrı ile milyonları sokağa çıkarmaktır. 15 Temmuz gecesi ne oldu? Bu millet liderinin bir çağrısı ile sokağa çıktı ve bir darbe girişimini önledi. Tankların önüne silahsız vatandaşlar çıktı. Bunu başarabilmek için bir lidere ihtiyaç vardı. O gün yaşananlar işte ortaya muhteşem bir liderlik koyuyor. 15 Temmuz gecesi biz bu liderliği gördük. Dış güçler birçok ülkede çeşitli yöntemlerle hükümetleri deviriyor ve yeniden dizayn ediyorlar. Bizim ülkemizde her yöntemi denediler ama hiçbiri olmadı en sonunda askeri darbeyi denediler ve o da olmadı” dedi.

Konferansın sonunda Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Milletvekili Yalçın Akdoğan’a hediye takdiminde bulundu. Akdoğan daha sonra, fuaye alanında “Liderlik ve Erdoğan” adlı kitabını Gebzeliler için imzaladı. Akdoğan imza sırasında bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.