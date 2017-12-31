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Meral Akşener hastaneye kaldırıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı için Sakarya programı iptal edildi

Sakarya’da İl Başkanlığı binasının açılışına katılması beklenen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in rahatsızlanması
nedeniyle genel başkan yardımcıları Koray Aydın ve Ümit Özdağ programa katıldı. İYİ Parti Sakarya İl Başkanlığı’nın açılışı için Sakarya’ya gelmesi beklenen Genel Başkan Meral Akşener için uzun süreden bu yana çalışma yapılıyordu. Akşener ve beraberindekileri karşılamak için TEM Adapazarı gişelerine araçlarıyla giden partililer, parti otobüsünde Meral Akşener’i göremedi.

TEDAVİ GÖRÜYOR
Akşener’in dün akşam saatlerinde rahatsızlandığı ve İstanbul’da serumla tedavi gördüğü açıklandı. Sakarya programına Genel
Başkan Yardımcıları Koray Aydın ve Ümit Özdağ ile Isparta Milletvekili Nuri Okutan katıldı. Aydın ve Özdağ, kendilerini
karşılayan partililerle selamlaşarak programa devam etti.

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Yorumlar

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Erol Demirbek - TÜRK kızı kendine dikkat et , her türlü kalleşlikten de kendini koru . hainlerin yapmayacağı kötülük yoktur. ALLAHTAN acil şifalar diliyorum geçmiş olsun . DEVAM yanındayız

Yanıtla . 0Beğen 31 Aralık 12:18

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