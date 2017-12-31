Milli Piyango çekilişi kaçta başlayacak?

Milli Piyango çekilişi için basın mensupları saat 19:00’dan itibaren görüntü almaya başlayabilecek. İkramiyeler ise küçükten büyüye doğru saat 23:00’dan itibaren canlı yayında belirlenmeye başlayacak. Çekiliş sonuçları hem internet üzerinden hem TV üzerinden TRT ekranlarından takip edilebilecek.
İŞTE MİLLİ PİYANGO AMORTİ VE BÜYÜK İKRAMİYE ÇEKİLİŞ SAATLERİ
AMORTİ: 23:00 – 23:05
500.000: 23:05 – 23:10
1.000.000: 23:10 – 23:15
2.000.000: 23:15 – 23:20
5.000.000: 23:20 – 23:25
10.000.000: 23:25 – 23:30
61.000.000: 23:30 – 23:45
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİNDE SON 20 YILDA ÇIKAN NUMARALAR
2016 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2796288
2015 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 0556013
2014 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2692160
2013 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2174451
2012 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 6718374
2011 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 4336149
2010 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 8821270
2009 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 9025160
2008 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 3326924
2007 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 1121383
2006 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 5503833
2005 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2138345
2004 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA : 3786127
2003 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 5196322
2002 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 3387202
2001 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 6357990
2000 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 4758783
1999 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2074891
1998 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 5193773
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz