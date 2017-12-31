Milli Piyango çekilişi kaçta başlayacak?

Milli Piyango çekilişi için basın mensupları saat 19:00’dan itibaren görüntü almaya başlayabilecek. İkramiyeler ise küçükten büyüye doğru saat 23:00’dan itibaren canlı yayında belirlenmeye başlayacak. Çekiliş sonuçları hem internet üzerinden hem TV üzerinden TRT ekranlarından takip edilebilecek.

İŞTE MİLLİ PİYANGO AMORTİ VE BÜYÜK İKRAMİYE ÇEKİLİŞ SAATLERİ

AMORTİ: 23:00 – 23:05

500.000: 23:05 – 23:10

1.000.000: 23:10 – 23:15

2.000.000: 23:15 – 23:20

5.000.000: 23:20 – 23:25

10.000.000: 23:25 – 23:30

61.000.000: 23:30 – 23:45

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİNDE SON 20 YILDA ÇIKAN NUMARALAR

2016 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2796288

2015 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 0556013

2014 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2692160

2013 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2174451

2012 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 6718374

2011 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 4336149

2010 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 8821270

2009 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 9025160

2008 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 3326924

2007 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 1121383

2006 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 5503833

2005 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2138345

2004 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA : 3786127

2003 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 5196322

2002 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 3387202

2001 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 6357990

2000 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 4758783

1999 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2074891

1998 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 5193773