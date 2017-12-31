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Milli Piyango çekilişi kaçta başlayacak?

Milli Piyango'da yılbaşı çekilişi heyecanı yaşanıyor. Zengin olma umuduyla Milli Piyango biletlerini alıp çekiliş saatini beklemeye koyulan vatandaşlar, Milli Piyango çekilişi saat kaçta başlayacak ve nasıl izlenecek sorularına cevap arıyor.

BÜYÜT

Milli Piyango çekilişi için basın mensupları saat 19:00’dan itibaren görüntü almaya başlayabilecek. İkramiyeler ise küçükten büyüye doğru saat 23:00’dan itibaren canlı yayında belirlenmeye başlayacak. Çekiliş sonuçları hem internet üzerinden hem TV üzerinden TRT ekranlarından takip edilebilecek.

İŞTE MİLLİ PİYANGO AMORTİ VE BÜYÜK İKRAMİYE ÇEKİLİŞ SAATLERİ

AMORTİ: 23:00 – 23:05
500.000: 23:05 – 23:10
1.000.000: 23:10 – 23:15
2.000.000: 23:15 – 23:20
5.000.000: 23:20 – 23:25
10.000.000: 23:25 – 23:30
61.000.000: 23:30 – 23:45

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİNDE SON 20 YILDA ÇIKAN NUMARALAR

2016 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2796288
2015 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 0556013
2014 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2692160
2013 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2174451
2012 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 6718374
2011 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 4336149
2010 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 8821270
2009 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 9025160
2008 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 3326924
2007 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 1121383
2006 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 5503833
2005 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2138345
2004 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA : 3786127
2003 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 5196322
2002 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 3387202
2001 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 6357990
2000 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 4758783
1999 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2074891
1998 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 5193773

Bugün 11:03 TSİ - Gündem

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