İmam Hatipli kızlar Aksoy’u ziyaret etti  

2018 yılı Nisan ayında Katar’da Dünya Arapça Münazara Yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek olan Arapça Münazara dalında Türkiye birincisi olan Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Arapça Münazara Takım Öğrencileri, Vali Hüseyin Aksoy’u ziyaret etti. Ziyarette; İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Fatih Şenocak, Müdür Yardımcısı ve Münazara Koordinatörü Mehmet İnan, Okul Dernek Başkanı Şener İnce, Dernek üyesi Ayşe Gül, Okul Arapça Koordinatörü Esin Makaracı, Suriyeli Danışman Öğretmeni İman Summakieh, Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Münazara Takım öğrencileri katıldı

STK’LARDAN ZİYARET

Emekli Uzmanlar Derneği Gölcük Şube Başkanı Selim Kargı ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Doğan Demir ve Alevi Kültür Dernekleri Kocaeli Şube Başkanı Birol Sağlam, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Yunus Coşkun ve yönetim kurulu üyeleri, Anadolu Samsun Dernekler Federasyonu Başkanı İsmail Kapan, Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği Başkanı Mustafa Tengerek ve yönetim kurulu üyeleri, Orhan Cami Yapma ve Yaşatma Dernek Başkanı Kadri Uyar ve dernek üyeleri, Gültepe Merkez Camii Yapma ve Yaşatma Dernek Başkanı Recep Işık, İHH Kocaeli İnsani Yardım Derneği Başkanı İsmail Yeşildal ve dernek üyeler, Camiler ve Kur’an Kursları Federasyon Başkanı Yüksel Özdemir ve Federasyon üyeleri ve Kocaeli Kanserle Mücadele Derneği Başkanı Asiye Aslan ve beraberindeki dernek üyeleri de Vali Aksoy’u ziyaret ederek yeni görevinde başarılar dilediler.