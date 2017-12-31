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CR Yapım, İzmit’te açıldı

İzmit’ten yola çıkarak film ve sinema dünyasına yeni bir soluk getirmeyi hedefleyen CR Yapım’ın merkez ofisi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Ofisin...

İzmit’ten yola çıkarak film ve sinema dünyasına yeni bir soluk getirmeyi hedefleyen CR Yapım’ın merkez ofisi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Ofisin açılış törenine İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan da katıldı. Törene katılan Başkan Doğan, yapımcı ve sanatçı Onur Azad Yılmaz tarafından açılan CR Yapım merkez ofisinde çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

“İZMİT DOĞAL PLATODUR”

Belediye başkanı Nevzat Doğan, “Bugün birçok yapım şirketi gelip İzmit’in çeşitli bölgelerinde film ve dizi çekmeye başladı. İzmit’in her yeri doğal plato” dedi. CR Yapım’ın ilk projesi olan Santa Barbara belgeselinde Santa Barbara’yı oynayacak olan Selin Irmak’a saat kulesi hediye eden Başkan Doğan, yeni proje için başarılar diledi.

SANTA BARBARA ÇEKİLİYOR

CR Yapım’ın sahibi Onur Azad Yılmaz, oyuncu Selin Irmak ve Santa Barbara dizisinin yönetmeni, ÇEKÜL Kocaeli Temsilcisi Numan Gülşah, belgeselle ilgili başkan Doğan’ı bilgilendirdi. İzmit Şahabettin Bilgisu Caddesi, Tüysüzler İş Merkezi’nde faaliyete geçen CR Yapım, güçlü kadrosu ile dikkat çekiyor. Santa Barbara belgeselinin yönetmeni Sinan William Çile, Işık Şefi Tuncay Topal ile Boray Şirin ve Oğuzhan Çolak belgeselin başarısı için ter dökecek.

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