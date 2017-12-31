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UEFA, en iyi takımları açıkladı

UEFA, tüm zamanların kulüp sıralamasını açıkladı. Listede Galatasaray 20., Fenerbahçe 47., Beşiktaş 51. ve Trabzonspor 113. sırada yer aldı

UEFA, Avrupa'da tüm zamanların kulüp sıralamasını açıkladı. Sıralamada ilk sırayı son 2 sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi ŞampiyonuReal Madridaldı. 2'nci sırada Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibiBayern Münihyer alırken, 3'üncü sırada ise İspanya devi Barcelona bulundu.

Bu listede temsilcilerimizden Galatasaray 20'nci, Fenerbahçe 47'nci, Beşiktaş 51'inci,Trabzonspor113'üncü sırada yer aldı. İlk 10 sırada yer alan takımlar ve temsilcilerimizin sıralamaları şu şekilde:

1 – Real Madrid

2 – Bayern Münih

3 – Barcelona

4 – Manchester United

5 – Juventus

6 – Milan

7 – Benfica

8 – Porto

9 – Liverpool

10 – Arsenal

20 – Galatasaray

47 – Fenerbahçe

51 – Beşiktaş

113 – Trabzonspor

Bugün 11:27 TSİ - Spor

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