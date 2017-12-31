UEFA, en iyi takımları açıkladı

UEFA, Avrupa'da tüm zamanların kulüp sıralamasını açıkladı. Sıralamada ilk sırayı son 2 sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi ŞampiyonuReal Madridaldı. 2'nci sırada Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibiBayern Münihyer alırken, 3'üncü sırada ise İspanya devi Barcelona bulundu.
Bu listede temsilcilerimizden Galatasaray 20'nci, Fenerbahçe 47'nci, Beşiktaş 51'inci,Trabzonspor113'üncü sırada yer aldı. İlk 10 sırada yer alan takımlar ve temsilcilerimizin sıralamaları şu şekilde:
1 – Real Madrid
2 – Bayern Münih
3 – Barcelona
4 – Manchester United
5 – Juventus
6 – Milan
7 – Benfica
8 – Porto
9 – Liverpool
10 – Arsenal
20 – Galatasaray
47 – Fenerbahçe
51 – Beşiktaş
113 – Trabzonspor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz