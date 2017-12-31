Türkiye’nin ilk tarihi internet dizisi başlıyor

Kocaeli’de çekimleri tamamlanan “Talib-i İrşadi” adlı tarihi dizi, son dönemlerde yeni bir dizi sektörünün oluştuğu internette 2 Ocak’ta seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ali Gürbey Haftacı’nın yazıp yönettiği, Türk-İslam sentezinin ortaya çıkarıldığı üç bölümlük dizi, Derebeyizade Helvacıoğlu Ahmed Efendi’nin hayatını anlatıyor. Çekimleri Kocaeli’nin İzmit ve Başiskele ilçesinde yapılan Talib-i İrşadi dizisi, Youtube üzerinden yayına girecek.

Dizinin senaristi ve yönetmeni Ali Gürbey Haftacı, dizinin kısıtlı imkanlarla çekildiğini ancak güzel bir eser ortaya koyduklarını söyledi. Diziyi hiçbir maddi beklenti gözetmeksizin çektiklerini ve izleyicilerden beklentilerinin diziyi seyretmeleri olduğunu ifade eden Yönetmen Ali Gürbey Haftacı, “Türkiye’nin ilk tarih dizisi Talib-i İrşadi’nin çekimlerini bitirdik. Üç bölümden oluşan dizimizin birinci bölümü ‘Çile Diyarına Hoş Geldin’, ikinci bölümü ‘Hain Kim’, üçüncü bölüm ‘Halvete Son Sefer’ olarak 2 Ocak’ta Youtube üzerinden yayına verilecek. Tarih dizisinin çok zorlu aşamaları var. En önemlisi bütçe ve mali aşamalar. Biz bu diziyi bütçesiz çektik diyebilirim, çok küçük bütçelerle hallettik bu işi. Tüm dostlarımız, arkadaşlarımız, herkes gönüllü olarak yer aldı. Zira biz hiçbir ücret beklentisi ile bu işe başlamadık, para kazanma kaygımız yok. ‘Biz böyle bir iş yapalım’ dedik ve baktık ki ciddi manada güzel mesajlar verecek bir muhabbete gidiyoruz ve araştırmalarımız sonucunda baktık ki yapılmış bir internet dizisi yok. O manada Türkiye’nin ilk tarihi dizisini çekmekten mutluluk duyuyorum” dedi.

"Bütçe olmadığından belli başlı şeyleri istediğimiz gibi yansıtamıyoruz”

Çekimlerin Kocaeli’nin İzmit ve Başiskele ilçelerinde yapıldığını söyleyen Yönetmen Haftacı, “Çekimlerimiz İzmit’te 10 gün sürdü, kurgu aşaması ile birlikte 2 aylık zorlu bir serüven geçirdik. Bu hususta bir takım sıkıntılar da yaşadık. Bütçe olmadığından belli başlı işler yapamıyoruz veya belli başlı şeyleri istediğimiz gibi yansıtamıyoruz. Öncelikle mekan konusunda çok zorlandık. Bu bakımdan İzmit Belediyesinin bize bir takım destekleri oldu” şeklinde konuştu.

“Dizinin oldukça sürükleyici bir hikayesi var”

İlginç bir hikayenin izleyicileri beklediğini vurgulayan Haftacı, “Hikayemiz kısaca 1853 yılında geçen olaylarda Talib-i İrşadi, diğer adıyla Derebeyizade Helvacıoğlu Ahmed Efendi’nin hayatından bir dönemi anlatıyor. Talib-i İrşadi, hayatı boyunca tekkede yaşamış ve bu hususta kemale ermek için çalışmış bir zattır. Dama oyunu onu ciddi manada kapsamış biçimde ve onun bu zaafını bilen bazı dervişler de nükte amaçlı kanına girmişlerdir. Dama oyununu bıraktığı sırada nefis tezkiyesi yaparken tekrar dama oyununa dalıyor ve şeyhi tarafından dergahtan uzaklaştırılıyor. Tüm hayatını dergahta geçirmiş birisi için çok zor durum bu. Daha sonra meczup bir biçimde dağlarda yaşıyor. O sırada padişah için özel eğitimli alperenlerle karşılaşır ve hikaye bu süreçlerde gelişir. Dizinin oldukça sürükleyici bir hikayesi var” dedi.

“Kafamızda yerli ve milli bir şeyler yapmak vardı”

Dizide alperenlerin reisi rolünü canlandıran oyuncu Ahmet Avni Yılmaz, dizide çok sayıda gönüllünün yer aldığını ifade ederek, “Ali Gürbey yönetmenim ile gençliğine dayalı bir sette tanışma ortamımız oldu. O zamandan sonra hep onun projelerinde görev aldım. Böyle bir proje ile geldiğinde çok hoşuma gitti. Çünkü kafamızda yerli ve milli bir şeyler yapmak vardı. Dönem dizisi çekiyorsunuz, gönül işi yapıyorsunuz ve bunu çok kısıtlı imkanlarla yapıyorsunuz. Çok değerli arkadaşlarımız bu projede yer aldı. İsteyerek ve bir nevi koşarak geldiler. Böyle bir dizi çekmek ve bu dizinin internette yayınlanacak olması çok önemli bir şey” diye konuştu.

“Kolay değil, biz bunları dev yapımcılar ile dev bütçelerle çekiyoruz”

Projenin kendisine sunulduğunda çok şaşırdığını söyleyen dizinin Aksiyon Yönetmeni Mahmut Kotan ise, “Profesyonel dizi ve film projelerinde çalışıyorum. Son dönemlerde bildiğiniz gibi dönem dizileri çok yaygınlaştı. Böyle bir dönemde ben de dönem dizilerinde çalışmayı tercih ediyorum ve birçok dizinin aksiyon yönetmenliğini yaptım. Bunun yanı sıra internet dizileri de çok rehavet görmeye başladı. Ben de araştırıyor ve takip ediyordum ama aksiyon sahnelerini yapamadıklarını gördüm. Ama ’olsun’ diyorduk, bir girişimde bulunmuşlar sonuçta. Sonra Ali yönetmen geldi. ‘Böyle bir projemiz var’ dedi. Şaşırdım, çünkü tarih dizisi, dönem olarak tuhaf bence. Kolay değil, biz bunları dev yapımcılar ile dev bütçelerle çekiyoruz. Hepimiz çok heyecanlıydık. Yaptık ve çok güzel bir iş çıkardığımızı ve ilk olması ile öncü olacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.