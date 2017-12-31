Yılın son maçlarında 4 yarı finalist belli oldu  

Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda dört karşılaşma oynandı. Derince 19 Mayıs AL, İzmit Mimar Sinan AL, Merkez Bankası Derince AL ve Derince Yenikent Anadolu Lisesi rakiplerini yendi, yarı finale çıkan takımlar oldu.

DERİNCE 19 MAYIS AL AFFETMEDİ

Günün ilk mücadelesinde Derince 19 Mayıs Anadolu Lisesi, şampiyon adayı Kocaeli Anadolu Lisesi karşısında zorlanmasına rağmen, 25-19, 25-17 ve 25-18 kazanarak 3-0 galip geldi. Günün ilk maçını kazanan Derince 19 Mayıs Anadolu Lisesi, yarı finale yükselmeyi başardı.

İZMİT MİMAR SİNAN AL ZORLANDI

Günün ikinci mücadelesinde iki şampiyon adayı olarak Kocaeli 24 Kasım Anadolu Lisesi ile İzmit Mimar Sinan Anadolu Lisesi arasında büyük bir çekişme yaşandı. Kıyasıya bir mücadele içinde geçen maçta oldukça zorlanan İzmit Mimar Sinan Anadolu Lisesi, ilk seti 27-25 kazandı. İkinci sette ağırlığını koyan Kocaeli 24 Kasım Anadolu Lisesi seti 25-21 kazandı eşitliği sağladı. Üçüncü seti 25-22 ve son seti 25-11 kazanarak, yarı finale adını yazdırdı. Bu İzmit Mimar Sinan Anadolu Lisesi, yarı finalde Derince 19 Mayıs Anadolu Lisesi ile eşleşti.

MAÇ 52 DAKİKA SÜRDÜ

Şampiyonluk için iddialı takımlar arasında bulunan Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi ile Derince Zehra Emine Öçgüder Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, nefesleri kesti. Smaçlarda etkili olan Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi, maçın ilk setini 25-13 önde kapattı. Oyun üstünlüğünü iyice eline alan ve file üstünde etkili smaçlar bulan Merkez Bankası, ikinci seti 25-17 kazandı. Üçüncü seti de 25-12 kazandı ve 52. dakika süren mücadele sonrasında adını yarı finale yazdırdı. Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi’nde Sinem Ezgi Akbaba, Sena Akkuş ve Aysima Sandıkcı smaçlarda, Sude İrem Ünlü ve Cansu İrem Kubilay servislerde bulduğu sayılarla galibiyette etkili isimler oldu.

DERİNCE YENİKENT AL RAHAT KAZANDI

Günün son mücadelesinde Başiskele Anadolu Lisesi ile Derince Yenikent Anadolu Lisesi karşı karşıya geldi. İki takım arasında oynanan karşılaşmada, rakibine oranla daha iyi bir mücadele sergileyen Derince Yenikent Anadolu Lisesi, ilk seti 25-7, ikinci seti 25-15 ve son seti 25-16 alarak yarı finale adını yazdıran son takım oldu. Bu karşılaşmada günün yıldızları Tuğçe Emil, Ebrar, Ceren Gül ve Elanur’un başarılı smaçları, takıma maçı kazandırdı. Derince Yenikent Anadolu Lisesi, 3 Ocak 2018 Çarşamba günü Hasan Gemici Spor Salonu’nda Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi ile yarı final mücadelesi verecek.

KOCAELİ ANADOLU LİSESİ: 0

19 MAYIS ANADOLU LİSESİ: 3

SALON: Şehit Polis Recep Topaloğlu

HAKEMLER: Fatma Özaltın ***, Fürkan Çetinkaya ***

KOCAELİ ANADOLU LİSESİ: Duru Kavcı ***, Zeynep Tazegül ***, Esra Sıla Şahin ***, Esma İrem Aydemir ***, Öykü Örs ***, Melis Aydıner ** (Doğa Turgut **, Tuğba Uygunel **)

19 MAYIS ANADOLU LİSESİ: Tuana Karadeniz ***, Simge Coşkun ****, Nur Kandemir ***, Hüsna Köse ***, Seray Topal **, Selin Kaynar ***, (Öykü Arslan ***, Berke Naz Yıldızlar ***)

SETLER: 19-25, 17-25, 18-25

KOCAELİ 24 KASIM ANADOLU LİSESİ: 1

MİMAR SİNAN ANADOLU LİSESİ: 3

SALON: Şehit Polis Recep Topaloğlu

HAKEMLER: Hamza Altınok ***, Gamze İlbey ***

KOCAELİ 24 KASIM ANADOLU LİSESİ: Erva Kumbel ***, Özlem Şan **, Gökçe Çağlar ***, Buket Ataya Yardımcı **, Nur Ekin Kalyoncu ***, Nilüfer Güçlü ** (Minel Kerpeli **, İrem Serhat Demir ***, Ceren Akyol **, Gözde Özçivelek **, Zinnur Çilingir **, Selin Aysel Aydemir **)

MİMAR SİNAN ANADOLU LİSESİ: Simay Nazır ***, Pınar Giresunlu ***, İrem Şimşek ***, Selen Özer ***, Sude Akgün ***, Ceren Ünver *** (Dilek Dilan Boztepe ***, Selin Yalçınkaya ***, Ezgi Uzun **, Aleyna Karadağ ***, Zeynep Azra Yüncü ***, Rana Büyükdemirtaş **, Halime Duymuş **)

SETLER: 25-27, 25-21, 22-25, 11-25

MERKEZ BANKASI DERİNCE AL: 3

DERİNCE ZEHRA EMİNE ÖÇGÜDER MTAL: 0

SALON: Şehit Polis Recep Topaloğlu

HAKEMLER: Gamze İlbey ***, Süha Küçüközler ***

MERKEZ BANKASI DERİNCE AL: Sinem Ezgi Akbaba ***, Sena Akkuş ***, Buse Aydın ***, Aysima Sandıkcı ***, Sude İrem Ünlü ***, Cansu İrem Kubilay *** (Başak Yağmur Kılınç ***, Gökçe Efe ***)

DERİNCE ZEHRA EMİNE ÖÇGÜDER MTAL: İkbal Çarlıoğlu ***, Selenay Karaşahin **, Rümeysa Malkoç ***, Büşra Kaçmaz **, Ecren Akarsu **, Esma Nur Çağın ** (Sudenaz Örs **, Gülçin Coşkun **, Deniz Seven **, Dilara Hözen **)

SETLER: 25-13, 25-17, 25-12

BAŞİSKELE ANADOLU LİSESİ: 0

DERİNCE YENİKENT ANADOLU LİSESİ: 3

SALON: Şampiyon Hasan Gemici

HAKEMLER: Hamza Altınok***, Gökhan Aşar ***

BAŞİSKELE ANADOLU LİSESİ: Beyzanur Işık ***, Merve Nur Kurtoğlu **, Ceylan Kaçar ***, Ayça Cevher ***, Halime İlayda Güler ***, Sude Akdeniz ***, Sıla Acar **, Esin Bağoğlu ***, Sude Şeker **, Sedef Firol **

DERİNCE YENİKENT ANADOLU LİSESİ: Ebrar Kutal **, Pelinsu Çalış **, Tuğçe Emil ***, Ceren Göl ***, Hira Kanbir **, Yağmur Yeter ** (Edanur Demircan **, Sude İlayda Tatlıdil **)

SETLER: 7-25, 15-25, 16-25

3 OCAK 2018 (ÇARŞAMBA) YARI FİNAL MAÇLARI

HASAN GEMİCİ SPOR SALONU

10.00 Derince 19 Mayıs AL İzmit Mimar Sinan AL

11.30 Merkez Bankası Derince AL-Derince Yenikent Anadolu L.