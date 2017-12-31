Büyük Derbent liderlik koltuğuna oturdu

Büyük Derbentspor önceki gün Kavaklı Stadında oynadığı maçta rakibi Seka Doğanspor karşısında her ki yarıda attığı gollerle maçı 4-0 kazandı, 34 puanla liderliğe yükseldi.
SEKA DOĞANSPOR: 0
BÜYÜK DERBENTSPOR: 4
STAT: Kavaklı
HAKEMLER: Abdülbaki Ayyıldız ***, Şefik Öner ***, Ahmet Göçmen ***
SEKA DOĞANSPOR: Kerim * (dk 46 Hakan Sezai *), Hasan Berk Kaçar **, Berkay **, Cihat **, Gökmen * (dk 54 Yasin *), Ertuğrul **, Yakupcan **, Hasan Öztürk *, Ömer **, Ferdi *, Kadir * (dk 46 Alperen *)
BÜYÜK DERBENTSPOR: Sarp ***, Furkan Aydoğdu ***, Erman ***, Samet ***, Furkan Uzun ***, Emre Önen *** (dk 71 Halil İbrahim **), Gökhan Özkanlı ***, Uğur Çolak ****, Halil ***, Mehmet Ali ** (dk 65 Okan **), Emre Yılmaz ** (dk 46 Burak **)
GOLLER: Gökhan Özkanlı dk 35, Uğur Çolak dk. 39 ve 65, Furkan Uzun dk 59
KIRMIZI KARTLAR: Ferdi dk 62, Hasan Öztürk dk 80
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz