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Bugün 12:07 TSİ- Gündem ( G : Bugün 13:48 TSİ )

Yılın ilk günü hava nasıl olacak?

İşte Kocaeli’nin 5 günlük hava tahmin raporu.

BÜYÜT

2017 yılın geride bırakıyoruz. 2017 yılın son günü olan bugün Kocaeli’nin bazı bölgelerinde yer yer yağmur bekleniyor. hava sıcaklıyı 8 derece civarında olacak. 2018’in ilk günü ise Kocaeli’yi parçalı bulutlu bir hava karşılayacak. Yağmur ise beklenmiyor. Hava sıcaklıyı 13 dereye çıkacak. Salı gününde itibaren hava sıcaklığı az da olsa artmaya aşlayacak. Çok buutlu bir havanın beklendiği salı günü sıcaklık 15 derece civarında olacak. Çarşamba günü yağmur bekleniyor. yağmur kentin bazı bölgelerinde etkili olurken hava sıcaklığı yine 15 derece civarında olacak. Cuma günü ise hava sıcaklığı biraz düşecek. Kent genelinde yağmur etkili olurken hava sıcaklığı 12 dereye düşecek. Kocaeli’de en düşük hava sıcaklığı ise -1 ile 6 derece arasında değişecek.

Bugün 12:07 TSİ - Gündem

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