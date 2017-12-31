AK Parti İl Gençlik Kolları Kongresine Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’da davet edildi. Gençlik kollarının kongresine katılacak olan Erdoğan’ın programı henüz netlik kazanmadı. Pazartesi ya da Salı günü Cumhurbaşkanının programına göre 20 Ocak Pazar günü olarak belirtilen il gençlik kolları kongresinin tarihi öne ya da ileri bir tarihe atılması bekleniyor.
Bugün 12:11 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 13:47 TSİ )
Tayyip Erdoğan Kocaeli’ye geliyor
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, il gençlik kollarının kongresine katılmak üzere Kocaeli’ye gelecek. Şimdilik ön tarih olarak 20 Ocak 2018 belirtiliyor ancak tarih önümüzdeki günlerde netleşecek
Bugün 12:11 TSİ - Siyaset
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