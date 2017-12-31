Tayyip Erdoğan Kocaeli’ye geliyor  

AK Parti İl Gençlik Kolları Kongresine Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’da davet edildi. Gençlik kollarının kongresine katılacak olan Erdoğan’ın programı henüz netlik kazanmadı. Pazartesi ya da Salı günü Cumhurbaşkanının programına göre 20 Ocak Pazar günü olarak belirtilen il gençlik kolları kongresinin tarihi öne ya da ileri bir tarihe atılması bekleniyor.