Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:11 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 13:47 TSİ )

Tayyip Erdoğan Kocaeli’ye geliyor  

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, il gençlik kollarının kongresine katılmak üzere Kocaeli’ye gelecek. Şimdilik ön tarih olarak 20 Ocak 2018 belirtiliyor ancak tarih önümüzdeki günlerde netleşecek

AK Parti İl Gençlik Kolları Kongresine Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’da davet edildi. Gençlik kollarının kongresine katılacak olan Erdoğan’ın programı henüz netlik kazanmadı. Pazartesi ya da Salı günü Cumhurbaşkanının programına göre 20 Ocak Pazar günü olarak belirtilen il gençlik kolları kongresinin tarihi öne ya da ileri bir tarihe atılması bekleniyor.

Bugün 12:11 TSİ - Siyaset

kutuyu işaretleyip tamama basın

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
İYİ Parti’nin Başiskele yönetimi belli oldu mask
İYİ Parti’nin Başiskele yönetimi belli oldu
Milletvekili Hürriyet formayı giyip futbol oynayacak! mask
Milletvekili Hürriyet formayı giyip futbol oynayacak!
CHP’de il delege listesi askıya çıktı mask
CHP’de il delege listesi askıya çıktı
Akşener adaylığını açıkladı! mask
Akşener adaylığını açıkladı!
CHP, Paşa’yı ziyaret etti mask
CHP, Paşa’yı ziyaret etti
Erdoğan'ın fotoğrafını kaldırdılar! mask
Erdoğan'ın fotoğrafını kaldırdılar!
Kocaeli'de 3 iş yerinde yangın! mask
Kocaeli'de 3 iş yerinde yangın!
2018 gelmeden yaptırın, zam geliyor! mask
2018 gelmeden yaptırın, zam geliyor!
Bit Pazarı yerine Antika Pazarı başlıyor mask
Bit Pazarı yerine Antika Pazarı başlıyor
Pirelli, Goodyear ve Brisa'da işçiler %16 zam istiyor mask
Pirelli, Goodyear ve Brisa'da işçiler %16 zam istiyor
İzmit merkezdeki yeni hastane açıldı! mask
İzmit merkezdeki yeni hastane açıldı!
Kocaeli'de iş kazası! Genç yaşta hayatını kaybetti... mask
Kocaeli'de iş kazası! Genç yaşta hayatını kaybetti...

GALERİ

Tatilciler Kartepe'ye akın etti mask
Tatilciler Kartepe'ye akın etti
TIR dorsesinde tehlikeli yolculuk! Görenler telefonlara sarıldı... mask
TIR dorsesinde tehlikeli yolculuk! Görenler telefonlara sarıldı...
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli’de yanan fabrika alanlarını inceledi mask
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli’de yanan fabrika alanlarını inceledi
Yangın öğle uykusunda yakaladı! mask
Yangın öğle uykusunda yakaladı!
Spor Lisesi’nden şampiyonluk “Tuğ”rası: 5-1 mask
Spor Lisesi’nden şampiyonluk “Tuğ”rası: 5-1
Yok artık! Yüzerek kaçmaya çalıştılar! mask
Yok artık! Yüzerek kaçmaya çalıştılar!
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR