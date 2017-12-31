İzmit İlçe Emniyet müdürlüğüne bağlı Yunus Timlerince yapılan uygulamalar kapsamında Gültepe Mahallesinde durumlarından şüphelenilen E.S., F.S., S.G., R.P., M.A. ve F.D. isimli şahılar bulundukları yerden yaya olarak ayrılmaya çalıştıkları sırada polis ekipleri tarafından durduruldu. Şüphelilerin yapılan üst aramalarında herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, şahısların bulundukları alanda yapılan kontrollerde ise şahıslara ait olabileceği düşünülen bir paket içerisinde toplamda 10 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şahıslar gerekli işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü
Bugün 13:02 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 14:41 TSİ )
Uygulamada uyuşturucu hap ele geçirildi
İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus timlerince düzenlenen uygulamalarda şüphelenilerek kontrol edilen 6 kişinin bulunduğu bölgede yapılan aramalarda 10 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Bugün 13:02 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz