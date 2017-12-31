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Uygulamada uyuşturucu hap ele geçirildi

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus timlerince düzenlenen uygulamalarda şüphelenilerek kontrol edilen 6 kişinin bulunduğu bölgede yapılan aramalarda 10 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İzmit İlçe Emniyet müdürlüğüne bağlı Yunus Timlerince yapılan uygulamalar kapsamında Gültepe Mahallesinde durumlarından şüphelenilen E.S., F.S., S.G., R.P., M.A. ve F.D. isimli şahılar bulundukları yerden yaya olarak ayrılmaya çalıştıkları sırada polis ekipleri tarafından durduruldu. Şüphelilerin yapılan üst aramalarında herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, şahısların bulundukları alanda yapılan kontrollerde ise şahıslara ait olabileceği düşünülen bir paket içerisinde toplamda 10 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şahıslar gerekli işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü

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Muhabir Nuri Akçaharman

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