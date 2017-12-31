Tramvay yılbaşında o saate kadar çalışacak

Büyükşehir Belediyesi yılbaşı gecesinde Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçelerinde yaşayan vatandaşların, rahat bir şekilde seyahat edebilmesi için ek otobüs seferleri de yapacak. Bu kapsamda hat 480 (Özgünkent – Emlak Konut), Hat 500 (Hereke – Duduyev Parkı) ve Hat 550 (Özgünkent – Duduyev Parkı) güzergâhlarında saat 22.00’den 05.00’a kadar ek seferler gerçekleştirilecek. Belirli ilçeler arasında yılbaşı gecesine özel geçici otobüs hatları çalıştıracak. Bu kapsamda İzmit Plajyolu – Umuttepe arasında saat 23.30’dan 05.45’e kadar otobüs seferleri gerçekleştirilecek. Ayrıca Körfez ve İzmit ilçeleri arasında saat 01.45’den 05.00’a

kadar otobüs seferleri de yapılacak