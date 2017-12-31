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Minibüs yanmadan söndürüldü

Körfez'de, elektrik kontağı sonucu çıkan yangında alevler minibüsü sararken, itfaiyenin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.

Dün gece saatlerinde, Güney Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi'nde, Umut Şentürk'e ait park halindeki 41 V 0825 plakalı minibüsün torpido bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi geldi. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürülerek, aracın yanması önlendi. Yangının elektrik kontağı sonucu çıktığı belirlenirken, aracın torpido kısmında hasar oluştu.

Bugün 13:22 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

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