Bir Waffle Bir Destek Projesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde eğitim gören öğrenciler yine bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde eğitim gören tüm öğrenciler, Kocaeli’nde bulunan ihtiyaç sahibi öğrenciler için hazırladıkları kumbarayı, günlük harçlıklarını biriktirerek yardım topladı. Örnek sosyal sorumluluk projesini hazırladıkları “Bir Waffle Bir Destek” etkinliği ile de taçlandıran öğrencilerin, mutlulukları gözlerinden okundu.

Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde hazırlıklara başlayan öğrenciler, kendi elleriyle yaptıkları waffleları gelen vatandaşlara ikram etti. Satıştan kazanılan ücretler yaptıkları kumbaraya attılar. Öğrencilerin yaptığı wafflelardan yiyen vatandaşlar, öğrencilerin hayata geçirdiği bu çalışmayı önemsediklerini kaydetti. Vatandaşlar bu sosyal sorumluluk projesiyle Kocaeli’nde eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olarak mutlu olduklarını vurguladı.