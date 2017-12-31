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Alperen Ocakları’ndan Yazıcıoğlu için Mevlid-i Şerif

Kocaeli Alperen Ocakları şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu’nun münasebeti nedeniyle Fevziye Camii ve diğer ilçelerde bulunan camilerde öğle namazına müteakip Mevlid-i Şerif okuttu.

Kocaeli Alperen Ocakları şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu’nun münasebeti nedeniyle Fevziye Camii’nde öğle namazına müteakip Mevlid-i Şerif okuttu. İlimizde bulunan 12 farklı ilçede 12 camide Mevlid-i Şerif okutulurken İzmit Fevziye Camii’nde ki programa BBP İl Başkanı Serhat Duyar, Alperen Ocakları Kocaeli Şube Başkanı Baran Aslan, AKP İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Aykut Çağlayan, Eğitim Bir Sen Kocaeli 2’nolu Şube Başkanı Abdulvahap Akıncı, Genç İzmitliler Platformu Başkanı Samet Şengöz ve cami cemaati katılım gösterdi. Okunan Mevlid-i Şerif’in ardından helikopter kazası sonucu şehit olan BBP eski genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu için hep birlikte dualar edildi.

Bugün 14:19 TSİ - Gündem

Muhabir Ahmet Hazer

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