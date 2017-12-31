Fahrettin Demir son yolculuğuna uğurlandı

İzmit 42 Evler Körfez Mahallesi İzzet Uzuner Sokak adresinde ikamet eden Kocaeli Esnaf Kredi Kooperatifi başkan Faruk Demir'in ağabeyi ve NCTY AVM Taksi Durağı başkanı Fahrettin Demir (60) kolon kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi. Evli ve 5 çocuk babası olan Fahrettin Demir’in cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından 42 Evler Camiine getirildi. Burada öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazına CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, AKP İzmit eski İlçe Başkanı Ali Korkmaz, CHP İzmit eski İlçe Başkanı Alparslan Seymen, Kocaeli Bakkallar, Büfeciler ve Tekel Bayiler Odası Başkanı Bayram Kütük, İşadamı Mustafa Pehlivan ve Demir ailesinin çok sayıda yakını katıldı. Cenazeye katılanlar Kocaeli Esnaf Kredi Kooperatifi başkan Faruk Demir'e ve ailenin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu. Burada kılınan cenaze namazının ardından Fahrettin Demir’in cenazesi Kent Mezarlığında toprağa verildi.