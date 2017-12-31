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Bugün 15:43 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 15:44 TSİ )

Vali Aksoy'dan yeni yıl mesajı

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

BÜYÜT

Aksoy, mesajında, 2017'yi huzur ve güven ortamı içerisinde tamamladıklarını ve 2018'e büyük bir umutla girdiklerini kaydetti.

Yeni yılda sanayinin başkenti olan Kocaeli'nin daha iyi bir noktaya gelmesini, bütün kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde yürütülen çalışmaların daha ileri bir noktaya taşınmasını temenni eden Aksoy, bu anlamda çalışmalarında kendilerine destek veren Kocaeli milletvekilleri, yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili bütün sivil toplum kuruluşlarına ve Kocaeli halkına teşekkür etti.

Aksoy, 2017'nin Kocaeli'de önemli kamu yatırımlarının hizmete girdiği ve yenilerinin temellerinin atıldığı bir yıl olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"2018 yılında da kamu yatırımlarının artarak devam edeceğini şimdiden ifade edebiliriz. Kocaeli Türkiye'nin önemli bir şehridir. Asya ve Avrupa kıtalar arasında ulaşımda ana köprü vazifesi gören, Türkiye sanayisinin başkenti ve ticaretin önemli bir merkezi konumundadır. Turizmde de önemli potansiyelleri olan bu kentin diğer sektörlerde de daha iyi bir noktaya gelebilmesi adına ilgili kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 2018 yılının 2017 yılından daha iyi, daha huzurlu ve mutlu bir yıl olmasını diliyorum."

Bugün 15:43 TSİ AA Kocaeli- Ekonomi

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