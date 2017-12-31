Ev tüpü öldürüyordu!

Olay, Çukurbağ Mahallesi Musa Kazım Caddesi Hasan Çelik Sokak’ta saat 16.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.S. evde bulunduğu sırada mutfaktaki tüpte gaz kaçağı meydana geldi. Yoğun gazdan etkilenen kadın baygınlık geçirdi. Kadının durumu eve gelen komşuları tarafından fark edildi. Eve girdiklerinde N.S.’yi yerde baygın yatarken bulan komşuları, sağlık ekiplerine haber verdi. N.S.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, evde bulunan küçük çocuğu da kontrolden geçirdi. Durumunun iyi olduğu belirtilen N.S., hastaneye kaldırıldı. İtfaiye gaz kaçağına müdahale etti.