Bakan Albayrak’tan TEİAŞ’a yeni yıl ziyareti

Türkiye’nin ilk sondaj gemisini ziyaret için Kocaeli’ne gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, ardından TEİAŞ indirici trafo merkezini ziyaret etti. Bakan Albayrak, çalışanların yeni yılını tebrik ederek bilgi aldı. Bakan Albayrak, TEİAŞ’ta bulunan trafoların çalışma sistemi hakkında bilgi aldı. Bakan Albayrak daha sonra yapılan bir test çalışmasına katılarak, yetkililerin bilgilerini dinledi. Bakan Berat Albayrak, iş güvenliği hususunda önemli uyarılarda bulundu.

Bakan Berat Albayrak ziyaret sonrası, çalışan işçilerle fotoğraf çektirdi.