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Dün 21:43 TSİ- Spor ( G : Dün 21:46 TSİ )

Kadın futbolunda tarihi fark!

Kadınlar Futbol 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Kocaeli Kadın Futbol Kulübü, Sakarya Ankaspor Kadın Futbol Kulübü'nü 20-1 yendi.

Kadınlar Futbol 3'üncü Lig 3'üncü Grup maçında Kocaeli, İzmit Mehmet Ali Kağıtçı Stadı'nda ligin ilk yarısının son maçında Sakarya Ankaspor ile karşılaştı. Maçın ilk yarısını 8-1 önde bitiren Kocaeli Kadın Futbol Kulübü, ikinci yarı attığı gollere karşılaşmayı 20-1 kazandı. Kocaeli ekibinden Erva ve Kübra 6'şar gole imza atarak galibiyette başrol oynarken, Sakarya Ankaspor'un tek golünü Gizem kaydetti. Kocaeli Kadın Futbol Kulübü ligin ilk yarısını lider kapattı.

Dün 21:43 TSİ - Spor

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