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Dün 23:08 TSİ- Gündem ( G : Bugün 01:16 TSİ )

İşte 61 milyon TL vuran şanslı numaralar!

Milli Piyango Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Yılbaşı özel çekilişi"nde 61 milyon liralık büyük ikramiye, 9794035 numaralı çeyrek bilete isabet etti.

Milli Piyango Genel Müdürlüğü Kızılay Binası Salonu'nda saat 14.00'te başlayan "Yılbaşı özel çekilişi"nin gündüz bölümünde, amorti ikramiyelerihariç olmak üzere 100 bin liranın altındaikramiye kazanan numaraları belirlendi. 100 bin lira ve üzerindeki ikramiyeler ile amorti çekilişleri ise saat 19.00'dan itibaren aynı salonda gerçekleştirilmeye başlandı.

2 milyon 950 bin 269 adet ikramiye dağıtıldı

Yılbaşı özel çekilişi biletlerinin tümünün satılması halinde, vatandaşa 349 milyon 243 bin lira ikramiye dağıtıldı. Bunun 61 milyon lirası büyük ikramiye olarak verildi. Özel çekilişin diğer büyük ikramiyeleri de 1 adet 10 milyon, 1 adet 5 milyon, 1 adet 2 milyon, 1 adet 1 milyon ve 1 adet de 500 bin lira oldu.

AMORTİ NUMARALARI BELLİ OLDU

4 ve 6

500 BİN TL KAZANAN NUMARA

4136086

İSTANBUL VE ANTALYA'YA ÇIKTI

500 bin TL kazanan bilet çeyrek bilet oldu. Biletlerin 3'ünün İstanbul 1'i Antalya'dan olduğu açıklandı.

1 MİLYON TL KAZANAN NUMARA

8757022

1 MİLYON ÇEYREK BİLETLERE ÇIKTI

1 milyon lira çeyrek biletlere çıktı. İller şu şekilde: İstanbul, İstanbul, Gaziantep ve Ankara'ya çıktı.

2 MİLYON TL KAZANAN NUMARA

9201621

YARIM BİLETLERE İSABET ETTİ

2 milyon TL yarım bilete isabet etti. İkramiyeler İstanbul ve Diyarbakır'a çıktı.

5 MİLYON TL KAZANAN NUMARA

2551923

KAZANAN İLLER

5 milyon TL, Çeyrek bilete çıktı. İstanbul, İstanbul, İzmir, İstanbul

10 MİLYON KAZANAN NUMARA

0798081

10 MİLYON ÇEYREK BİLETE ÇIKTI

10 milyon TL çeyrek bilete vurdu. Biletler, İstanbul, İstanbul, izmir, Ankara illerinden çekildi.

61 MİLYON LİRALIK BÜYÜK İKRAMİYEYİ KAZANAN ŞANSLI NUMARALAR

9794035

BÜYÜK İKRAMİYE 4'E BÖLÜNDÜ

Büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti. Biletler; KKTC, Samsun, İstanbul, Antalya'dan çekildi.

Dün 23:08 TSİ - Gündem

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