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Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerinden edinilen bilgiye göre, saat 23.12'de, merkez üssü Erdek ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem oluştu. Çevre il ve ilçelerde hissedilen depremin, yerin yaklaşık 7 kilometre altında meydana geldiği tespit edildi.

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