Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerinden edinilen bilgiye göre, saat 23.12'de, merkez üssü Erdek ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem oluştu. Çevre il ve ilçelerde hissedilen depremin, yerin yaklaşık 7 kilometre altında meydana geldiği tespit edildi.
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Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Bugün 00:22 TSİ AA - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz