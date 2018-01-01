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Başkan Toker coştu bir kere!

İzmitliler 2017’ye veda edip 2018’i karşılarken, farklı mekanları tercih ettiler. İzmit’in en nezih mekanlarından olan KYÖD her yıl olduğu gibi bu yıl da eğlenceli bir yılbaşı programı ile yeni yıla merhaba dedi

İzmitliler 2017’ye veda edip 2018’i karşılarken, farklı mekanları tercih ettiler. Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) yine muhteşem bir yeni yıl programıyla konuklarını ağırladı. KYÖD Başkanı Mehmet Toker ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen yılbaşı programına İzmit’in tanınmış ve saygın kişileri katılım gösterdi. Eğlencenin sınırsız olduğu gecede KYÖD personelinin kusursuz hizmeti de katılımcılar tarafından tam not aldı.

UNUTULMAZ BİR GECE

Gecede Yaşar ve Fasıl Orkestrası birbirinden güzel şarkıları davetliler için seslendirirken, davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı. Fasıl Orkestrası’nın ardından saatler 00.00’ye doğru ise ve Fırat Nadir Bilgin Orkestrası sahneye çıktı. Fırat Nadir Bilgin Orkestrası seslendirdiği şarkılar ile katılımcılar tarafından büyük alkış topladı. Geri sayımın ardından saatler 00.00’yi gösterdiği sırada, müzik ile birlikte masalarından sahneye fırlayanlar birbirlerine sarılıp 2018’e girmenin mutluluğunu yaşadılar. Selin BECER

Bugün 00:29 TSİ - Yaşam

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