Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 00:44 TSİ- Yaşam ( G : Bugün 00:51 TSİ )

Kutlamaların merkezi: Barlar Sokağı

Yeni yıl parti ve kutlamalarının kalbi Barlar Sokağı’nda attı. Kadın erkek, genç, yaşlı yüzlerce vatandaş Barlar Sokağı’ndaki eğlence mekanlarına akın ederek 2018’in gelişini kutladı

Yılbaşı kutlamalarının merkezi olan Barlar Sokağı’ndaki bar ve kulüplerdeki eğlence, saatler öncesinden başladı. İzmitliler 2018’i Barlar Sokağı’nda karşıladı. Vatandaşların kimi saatlerce dans ederek yeni yıla girerken, kimileri de dostlarıyla sohbet ederek yeni seneyi karşılamayı tercih etti. Yeni yılı Barlar Sokağı’nda karşılayanlar gecenin ilerleyen saatlerine kadar doyasıya eğlendi. Saatler 00.00’yi gösterdiğinde ise yapılan geri sayım ile kutlamalar doruğa ulaştı. Öte yandan kutlamaların yapıldığı mekanlardaki doluluk oranı ise yüzde 100’e ulaştı. Selin BECER

Bugün 00:44 TSİ - Yaşam

Muhabir Selin Becer

kutuyu işaretleyip tamama basın

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
KEREM Derneği’nden erken yeni yıl kutlaması mask
KEREM Derneği’nden erken yeni yıl kutlaması
Uludağ’da şok evlenme teklifi mask
Uludağ’da şok evlenme teklifi
Van Damme'den gönülleri feth eden sözler mask
Van Damme'den gönülleri feth eden sözler
Gülay Keskin’nden Kadın Dayanışma Gecesi mask
Gülay Keskin’nden Kadın Dayanışma Gecesi
Pelin ve Timur nikah masasına oturdu mask
Pelin ve Timur nikah masasına oturdu
ÇMO tecrübeli üyelerini onurlandırdı mask
ÇMO tecrübeli üyelerini onurlandırdı
Kocaeli'de 3 iş yerinde yangın! mask
Kocaeli'de 3 iş yerinde yangın!
2018 gelmeden yaptırın, zam geliyor! mask
2018 gelmeden yaptırın, zam geliyor!
Bit Pazarı yerine Antika Pazarı başlıyor mask
Bit Pazarı yerine Antika Pazarı başlıyor
Pirelli, Goodyear ve Brisa'da işçiler %16 zam istiyor mask
Pirelli, Goodyear ve Brisa'da işçiler %16 zam istiyor
İzmit merkezdeki yeni hastane açıldı! mask
İzmit merkezdeki yeni hastane açıldı!
Kocaeli'de iş kazası! Genç yaşta hayatını kaybetti... mask
Kocaeli'de iş kazası! Genç yaşta hayatını kaybetti...

GALERİ

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yılbaşı coşkusu havadan görüntülendi mask
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yılbaşı coşkusu havadan görüntülendi
Welborn’de 4 farklı mekanda 4 farklı eğlence mask
Welborn’de 4 farklı mekanda 4 farklı eğlence
Luxor Garden’da unutulmaz bir yılbaşı mask
Luxor Garden’da unutulmaz bir yılbaşı
Herkes eğlenirken onlar görevleri başındaydı mask
Herkes eğlenirken onlar görevleri başındaydı
Ramada Otel’de renkli yılbaşı gecesi mask
Ramada Otel’de renkli yılbaşı gecesi
Tatilciler Kartepe'ye akın etti mask
Tatilciler Kartepe'ye akın etti
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR