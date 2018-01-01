Yılbaşı kutlamalarının merkezi olan Barlar Sokağı’ndaki bar ve kulüplerdeki eğlence, saatler öncesinden başladı. İzmitliler 2018’i Barlar Sokağı’nda karşıladı. Vatandaşların kimi saatlerce dans ederek yeni yıla girerken, kimileri de dostlarıyla sohbet ederek yeni seneyi karşılamayı tercih etti. Yeni yılı Barlar Sokağı’nda karşılayanlar gecenin ilerleyen saatlerine kadar doyasıya eğlendi. Saatler 00.00’yi gösterdiğinde ise yapılan geri sayım ile kutlamalar doruğa ulaştı. Öte yandan kutlamaların yapıldığı mekanlardaki doluluk oranı ise yüzde 100’e ulaştı. Selin BECER
Kutlamaların merkezi: Barlar Sokağı
Yeni yıl parti ve kutlamalarının kalbi Barlar Sokağı’nda attı. Kadın erkek, genç, yaşlı yüzlerce vatandaş Barlar Sokağı’ndaki eğlence mekanlarına akın ederek 2018’in gelişini kutladı
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Yılbaşı kutlamalarının merkezi olan Barlar Sokağı’ndaki bar ve kulüplerdeki eğlence, saatler öncesinden başladı. İzmitliler 2018’i Barlar Sokağı’nda karşıladı. Vatandaşların kimi saatlerce dans ederek yeni yıla girerken, kimileri de dostlarıyla sohbet ederek yeni seneyi karşılamayı tercih etti. Yeni yılı Barlar Sokağı’nda karşılayanlar gecenin ilerleyen saatlerine kadar doyasıya eğlendi. Saatler 00.00’yi gösterdiğinde ise yapılan geri sayım ile kutlamalar doruğa ulaştı. Öte yandan kutlamaların yapıldığı mekanlardaki doluluk oranı ise yüzde 100’e ulaştı. Selin BECER
Bugün 00:44 TSİ - Yaşam
Muhabir Selin Becer
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