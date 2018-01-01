İstanbul’da Yonca ve Kamuran Düner çiftinin bebeği Esila bebek 2018 yılının ilk doğan bebeklerinden oldu. Bebeği doğumdan sonra İstanbul Valisi Vasip Şahin ziyaret etti. Vali Şahin aileyi tebrik ederek, "Milletimizin her bir ferdi bizim için ayrı bir değerli. Ülke olarak en büyük zenginliğimiz insanımız. Dolayısı ile insanımızı da en sağlıklı şekilde yetiştirmek devlet ve millet olarak hepimizin görevi. Allah hayırlı etsin" dedi. Vali Şahin, yeni yıl mesajı da vererek, "Milletimizin birlik ve beraberliği milletimizin muasır medeniyetler seviyesi üstüne çıkma amacıyla yürüyüşü önümüzdeki senelerde daha da hızlanacaktır. Hep birlikte hep beraber milletimizin yarınlarında buluşuruz" diye konuştu.
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2018’in ilk bebeği
İstanbul Valisi Vasip Şahin, yeni yılın ilk bebeği Esila bebeği ziyaret ederek altın hediye etti.
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