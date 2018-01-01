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Bugün 10:53 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 10:54 TSİ )

İşte Kocaeli'nin yılbaşı bilançosu

Kocaeli'de yılbaşını kutlayan vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacı ile gün boyunca yaklaşık bin 500 polis görev yaptı. Yaya, araç ve motorize timlerle görev yapan ekipler, gece boyunca eğlence mekanlarının bulunduğu alanların giriş çıkışı ve araçlar üzerinde uygulama yaptı

Kocaeli'de yeni yıl tedbirleri uygulamaları kapsamında alışveriş merkezleri, şehir merkezi ve eğlence mekanlarının bulunduğu alanlarda polis asayişi sağladı. Gün boyu ve yılbaşı gecesi boyunca yapılan uygulamalarda 2 bin 491 şahıs ve 467 araç sorgulandı. Sorgulanan şahıslardan 1 dolandırıcılık, 1 mala zarar verme ve hırsızlık, 1 ailenin korunması kanununa muhalefet, 1 asker kaçağı 1 bakaya ve 1 kasten adam öldürme suçundan yattığı cezaevinden firar eden olmak üzere toplam 6 kişi yakalandı. Ayrıca şahıslar üzerinde yapılan uygulamalarda kayıp şahıs olarak rapor edilen 3 kişi de bulundu. Toplam 467 aracın sorgulandığı trafik uygulaması kapsamında ise 1 araç trafikten men edilirken, 39 araca toplamda 6 bin 6 TL para cezası kesildi.

BARLAR SOKAĞI'NIN GİRİŞİNDE VE ÇIKIŞINDA EKİPLER MEVCUTTU

Gece boyunca devam eden uygulamalarda ise yaklaşık bin 500 emniyet personeli görev aldı. İzmit'te uygulamalar eğlence mekanlarının bulunduğu bölgeler ve D-100 Karayolu üzerinde yoğunlaştırıldı. Eğlence mekanlarının bulunduğu Barlar Sokağının giriş ve çıkışlarında ekipler uygulamada bulunurken, Özel Harekat polisleri de görev aldı. İzmit'te eğlence mekanları çevresinde uyuşturucu madde kullanan 3 kişi narkotik ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, ekipler tarafından kurulan uygulama noktalarına gelerek polis memurlarının yeni yılını kutladı.

Bugün 10:53 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

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