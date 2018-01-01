İşte Kocaeli'nin yılbaşı bilançosu

Kocaeli'de yeni yıl tedbirleri uygulamaları kapsamında alışveriş merkezleri, şehir merkezi ve eğlence mekanlarının bulunduğu alanlarda polis asayişi sağladı. Gün boyu ve yılbaşı gecesi boyunca yapılan uygulamalarda 2 bin 491 şahıs ve 467 araç sorgulandı. Sorgulanan şahıslardan 1 dolandırıcılık, 1 mala zarar verme ve hırsızlık, 1 ailenin korunması kanununa muhalefet, 1 asker kaçağı 1 bakaya ve 1 kasten adam öldürme suçundan yattığı cezaevinden firar eden olmak üzere toplam 6 kişi yakalandı. Ayrıca şahıslar üzerinde yapılan uygulamalarda kayıp şahıs olarak rapor edilen 3 kişi de bulundu. Toplam 467 aracın sorgulandığı trafik uygulaması kapsamında ise 1 araç trafikten men edilirken, 39 araca toplamda 6 bin 6 TL para cezası kesildi.
BARLAR SOKAĞI'NIN GİRİŞİNDE VE ÇIKIŞINDA EKİPLER MEVCUTTU
Gece boyunca devam eden uygulamalarda ise yaklaşık bin 500 emniyet personeli görev aldı. İzmit'te uygulamalar eğlence mekanlarının bulunduğu bölgeler ve D-100 Karayolu üzerinde yoğunlaştırıldı. Eğlence mekanlarının bulunduğu Barlar Sokağının giriş ve çıkışlarında ekipler uygulamada bulunurken, Özel Harekat polisleri de görev aldı. İzmit'te eğlence mekanları çevresinde uyuşturucu madde kullanan 3 kişi narkotik ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, ekipler tarafından kurulan uygulama noktalarına gelerek polis memurlarının yeni yılını kutladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz