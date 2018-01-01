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Gebze'de kavga: 3 yaralı

Çocuk parkında bir kişinin yaralanmasıyla başlayan kavga hastane önünde devam etti Yaralanan biri ağır 3 kişi tedavi altına alındı

Gebze'de kavga: 3 yaralı Kocaeli'nin Fatih Devlet Hastanesi acil servisin önünde iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı. Güvenlik güçleri, kavganın çıktığı hastane önünde güvenlik tedbirlerini arttırdı.
Gebze'de kavga: 3 yaralı Kocaeli'nin Fatih Devlet Hastanesi acil servisin önünde iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı. Güvenlik güçleri, kavganın çıktığı hastane önünde güvenlik tedbirlerini arttırdı.
Gebze'de kavga: 3 yaralı Kocaeli'nin Fatih Devlet Hastanesi acil servisin önünde iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı. Güvenlik güçleri, kavganın çıktığı hastane önünde güvenlik tedbirlerini arttırdı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı. İki grup arasında bir çocuk parkında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada başına şişe ile vurulan bir kişi yaralandı. Yaralı, arkadaşları tarafından Fatih Devlet Hastanesi acil servisine getirildi. Bu arada diğer grup hastaneye gelerek kavga ettikleri kişilerle tartışmaya başladı. Acil servisin önünde yeniden kavgaya tutuşan yaklaşık 15 kişilik gruba, hastanenin özel güvenlik görevlileri ile polis müdahale etti.

4 GÖZALTI

Ekiplerin kavgayı ayıramaması üzerine olay yerine takviye polis sevk edildi. Ekipler, gruba biber gazı ile müdahale ederek kavgayı ayırdı. Yaralanan biri ağır 3 kişinin tedavileri sürerken, olaya karıştığı tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı. Hastanenin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, olaya karışan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan güvenlik güçleri, kavganın çıktığı hastane önünde güvenlik tedbirlerini arttırdı.

Bugün 11:08 TSİ AA Kocaeli- Asayiş

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