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Kocaeli'de belediye çalışanlarının yılbaşı mesaisi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, yeni yıla görev başındaki belediye çalışanlarıyla girdi.

Bayram, yeni yıla görev başında giren itfaiye, zabıta, güvenlik ve ulaşım çalışanlarını ile girdi. Sabah saatlerine kadar belediye personelinin görev yaptığı pek çok noktayı gezen Bayram, çalışanların yeni yılını tebrik etti. Bayram, Büyükşehir Belediyesi personelinin vatandaşın rahat ve huzuru için 24 saat esasına göre fedakarca görev yaptığına vurgu yaparak, yeni yılın ülkemiz ve milletimiz için bereketli ve huzurlu geçmesini diledi.

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