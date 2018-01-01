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Yılbaşını 28 bin kişi havada karşıladı

Enuygun.com kullanıcıları ve DHMİ'den alınan verilere göre, yeni yılın ilk saatinde 163 uçak gökyüzü semalarında seyretti ve yaklaşık 28 bin yolcu 2018'i havada karşıladı.

Enuygun.com kullanıcıları ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nden (DHMİ) alınan verilere göre, yeni yılın ilk saatinde 163 uçak gökyüzü semalarında seyretti ve yaklaşık 28 bin yolcu 2018'i havada karşıladı. 2018'e iyi bir başlangıç yapmak ve yılın ilk dakikalarını farklı bir atmosferde geçirmek isteyen pek çok kişi, yılbaşı tatilinde başka kentlere gitti. 2018'in ilk dakikalarını havada karşılayanlar da oldu. Enuygun.com'un kullanıcı verileri ve DHMİ'den alınan bilgiye göre, bu yıl üst geçişler hariç 163 uçak gökyüzü semalarında seyretti.

"Tek başına yolculuk edenler çoğunlukta"

Konuya ilişkin bilgi veren Enuygun.com Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, yaklaşık 28 bin yolcunun 2018'in ilk dakikalarını bir şehirden bir başka şehre geçerken havada karşıladığını belirterek, "Sevdiklerine sürpriz yapmak isteyenler, önceki saatlerde uçak bileti bulamayanlar, ister istemez yeni yıla gökyüzünde girdi. Bu yüzden 31 Aralık'ın son saatlerine kadar yaklaşık 28 bin kişi uçak bileti satın aldı. Böylece yeni bir seneye farklı bir atmosferde girdiler. Üstelik uçak bileti fiyatları aynı günün diğer saatlerine göre ucuz olmamasına rağmen binlerce kişi bu saatleri tercih etti." ifadelerini kullandı.

Yeni yılın ilk saatlerindeki uçuşları genellikle tek başına yolculuk edenlerin tercih ettiğine işaret eden Hacıbayramoğlu, şunları kaydetti:

"Enuygun.com üzerinden yeni yıl için bilet satın alanların yüzde 79'u tek başına yolculuk eden kişiler... Aile olarak seyahat edenlerin yüzde 3'ünü ise çocuklu yolcular oluşturdu. Enuygun.com verilerine göre, yeni yılın ilk saatlerinde havada olanlar yurt içinde en çok İstanbul, İzmir, Ankara, Adana ve Antalya'ya uçarken, yurt dışında ise Almanya, Ukrayna ve Moldova'ya gitti. Sırasıyla yurt dışında en çok uçulan ilk 5 şehir Frankfurt, Kiev, Kşinev, Düsseldorf ve Lviv oldu. Bilet satın alanların yüzde 79'u mobil uygulamayı seçerken, yüzde 21'lik kısım ise bilgisayarı tercih etti. "

Bugün 11:32 TSİ AA İstanbul- Ekonomi

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