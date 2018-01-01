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Kandıra duble yoluna taş ocağı engeli!

Kandıra duble yolu ne zaman bitecej? AKP Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün ve Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken bilgi verdi.

AKP Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, AKP Kandıra İlçe Teşkilatı’nın düzenlediği programa katılarak Kandıralı iş adamlarıyla bir araya geldi. İş adamlarının sorularını yanıtlayan Aygün, herkesin merak ettiği duble yol projelerinin ne zaman bitirileceği sorularına yanıt verdi.

OTOGAR BÖLGESİNDEKİ BAĞLANTI YOLU BİTER BİTMEZ...

Kandıra-İzmit duble yolunun gecikeceği yönündeki iddialara da cevap veren Aygün, “İzmit otogar bölgesindeki bağlantı yolu tamamlandıktan sonra Kandıra yolu hızlı bir şekilde ilerleyecek. Bu sürede projelerin detay çalışmaları yapıldı. Uzayacağını düşünmeyin. Biz başladığımız işi 10-20 yıl gibi uzatmıyoruz. Bugüne kadar hiçbir ilçede yarım bıraktığımız bir iş yok. Gerekirse ensesine vurarak yaptırırız” dedi.

DUBLE YOLA TAŞ OCAĞI ENGELİ

Konuyla ilgili bilgi veren Başkan Köken ise, “Otogar bölgesindeki kavşak yakın zamanda açılacak. Bildiğiniz gibi müteaahit firma 2 etapla başlayarak cezaevi bölgesinden çalışmalara başlamıştı. Ancak bölgede taş ocağı bulamadıkları için hızlı bir şekilde işe başlayamadılar. En büyük sıkıntı şuan taş ocaklarının olmaması. Bunun için Sarısu’daki taş ocağının iznini almaya çalışıyorlar ve orada ne kadar taş olduğuna dair çalışma yapıyorlar. Bu sorun çözüldüğü takdirde hızlı bir şekilde çalışmaya başlayacaklar. 2 ay sonra Kandıra-İzmit yolunun kamulaştırma çalışmaları başlayacak. Kamulaştırma başlayınca alt yapıyla birlikte hızlı bir şekilde bitirecekler” dedi.

Bugün 11:42 TSİ - Ekonomi

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