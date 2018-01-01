Gölcüklü Hikmet Karaman o takımla anlaştı

Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Safet Susic ile yollarını ayıran Aytemiz Alanyaspor'un, Hikmet Karaman ile anlaştığı iddia edilmişti. Gölcüklü olduğu bilinen Hikmet Karaman resmi sosyal medya hesabı üzerinden gelen, "Alanyaspor hayırlı olsun" mesajlarına, "Teşekkürler" şeklinde yanıt verdi. Bu yanıt, tecrübeli çalıştırıcının Aytemiz Alanyaspor ile anlaştığı şeklinde yorumlandı.