Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Safet Susic ile yollarını ayıran Aytemiz Alanyaspor'un, Hikmet Karaman ile anlaştığı iddia edilmişti. Gölcüklü olduğu bilinen Hikmet Karaman resmi sosyal medya hesabı üzerinden gelen, "Alanyaspor hayırlı olsun" mesajlarına, "Teşekkürler" şeklinde yanıt verdi. Bu yanıt, tecrübeli çalıştırıcının Aytemiz Alanyaspor ile anlaştığı şeklinde yorumlandı.
Bugün 12:02 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:05 TSİ )
Gölcüklü Hikmet Karaman o takımla anlaştı
Gölcüklü Hikmet Karaman, Aytemiz Alanyaspor ile anlaştığı dedikodularını doğruladı.
Bugün 12:02 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz