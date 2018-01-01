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Bugün 12:05 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:08 TSİ )

İlimtepe’nin hiç acıması yok: 0-8

Süper Amatör Lig B Grubu’nda grubunda en az yenilgi alan, ligdeki tüm takımlar içinde en çok gol atan ve hemen hemen tamamı üniversite öğrencisi olan İlimtepe Futbol Kulübü, son sırada yer alan Başiskele Belediyespor ile Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda karşılaştı.

İlimtepe, zor günler geçiren ve veda maçlarına çıkan rakibi karşısında 8-0 kazanarak 16. maçında toplam gol sayısını 52’ye çıkardı.

YAĞMUR GİBİ GOLLER

Suadiye’nin bay geçtiği haftada puanını 33’e çıkaran ve ikinci sırada haftayı kapatan İlimtepe’de ilk gol penaltıdan Yasin ile geldi. Yasin ligdeki 8. golünü penaltıdan atarken 21. dakikada Umut Cebe sahneye çıktı ve ceza sahası içinden şık bir gole imza attı. (0-2) Ligin en dikkat çeken forvetlerinden Nihat Sonsöz 30 ve 39. dakikalarda zor pozisyonları gole çevirince İlimtepe ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı.

EMİN 35 DAKİKADA 3 GOL ATTI

İkinci yarıda da hız kesmeyen İlimtepe 61. dakikada Serhat Rehber ile farkı 5’e çıkardı. İkinci yarıda oyuna giren İlimtepe’nin 1998’li yeteneği Muhammet Emin Ertukuş son vuruşlardaki kalitesini bu maçta da ortaya koydu ve 65, 68 ve 89 dakikalardaki golleri ile maçın skorunu tayin etti. İlimtepe haftaya ilk 4 mücadelesi veren Sırrıpaşa’yı konuk edecek.

BAŞİSKELE BLD: 0İLİMTEPE FK: 8

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı

HAKEMLER: Efe Ünüvar***, Uğur Mahmut Zengin***, Veysel Arda Soner***

BAŞİSKELE BLD: Hamit Can**, Mehmet Emin*, Abdülkerim* , Yusuf*, Alperen*, Ahmet Hakan*, Yunus Emre* (Dk. 46 Ahmet Suat*), Ahmet Salih* (Dk. 46 Samet*), Hakan**, Abdülsamet*, Muhammet Köse* (Dk. 60 Yavuzhan **)

İLİMTEPE FK: Mehmet*** (Dk. 60 Muhammet Yıldız**), Fatih Berber****, Serhat***, Sinan****, Usame***, Beratcan***, Umut*** (Dk.55 Muhammet Emin Ertukuş***), Yasin***, Nihat*** (Dk. 60 Cüneyt**), Muhammet Tanrıverdi***, Eray***

GOLLER: Yasin dk.14 (PNT), Umut dk.21, Nihat dk. 30 ve 39, Serhat dk 61, Muhammet Emin Ertukuş dk 65, 68 ve 89

17.HAFTA TOPLU SONUÇLAR

Başiskele BLD-İlimtepe FK: 0-8

Tavşancılspor-Kartepe BLD: 2-2

1937 Seka-Değirmendere 2-4

Sırrıpaşa-Kandıra GB:0-0

Sultan Orhan-Dilovası:5-0

Suadiye ( BAY)

18.HAFTA MAÇLARI

İlimtepe FK-Sultan Orhan

Suadiye-1937 Seka

Değirmendere-Tavşancılspor

Kartepe BLD-Başiskele

Dilovası BLD-Derince Sırrıpaşa

Kandıra GB (BAY)

Bugün 12:05 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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