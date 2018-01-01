Değirmendere kendini yakıyordu: 2-4

İlk 11’deki 10 futbolcunun 2000’li olduğu Seka ikinci yarıda 2-1 öne geçti, Kaptan Rahman ile de evlere şenlik goller kaçırdı.

İKİNCİ YARIDA KENDİNE GELDİ

İkinci yarıda kendine gelen Değirmendere Abdullah’ın 66 ve Turgut’un da 71. dakikalardaki golleri ile 3-2 öne geçti. Maçta son sözü 83’te Abdullah söyledi ve Değirmendere genç rakibi Seka’yı 4-2 mağlup ederek puanını 22’ye çıkardı. Bu arada Seka’da Çağrı Örgüç 74. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

KOCAELİ 1937 SEKASPOR: 2DEĞİRMENDERESPOR: 4

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı

HAKEMLER: Kadir Yılmaz***, Sevcan Özkar***, Sinan Kılıç***

KOCAELİ 1937 SEKA: Kaan**, Çağrı*, Muhammet Mustafa** (Dk. 79 Anıl**), Orhan**, İsmail Utku***, Kerem**, Soner**, Salih Can*** (Dk. 88 Mustafa**), Emre**, Osman Batuhan**, Rahman**

DEĞİRMENDERESPOR: Fatih Yasin Halil***, Fatih Üstüner** (Dk. 62 Onur**), Eray Sait***, Murat***, İbrahim Hamza***, Ahmet Can***, Abdullah*** (Dk. 87 Emirhan*), Hasan***, Ali Rıza*** (Dk. 84 Muhammet*), Kamil**, Harun Turgut ***

GOLLER: Ahmet Can dk. 15, Abdullah dk 66 ve 83, Harun Turgut dk. 71 (Değirmendere) Salih Can dk. 32 (P) ve 50 (P) (Seka)

KIRMIZI KART: Çağrı dk 74 (Seka)