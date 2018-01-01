Değirmendere kendini yakıyordu: 2-4

İlk 11’deki 10 futbolcunun 2000’li olduğu Seka ikinci yarıda 2-1 öne geçti, Kaptan Rahman ile de evlere şenlik goller kaçırdı.
İKİNCİ YARIDA KENDİNE GELDİ
İkinci yarıda kendine gelen Değirmendere Abdullah’ın 66 ve Turgut’un da 71. dakikalardaki golleri ile 3-2 öne geçti. Maçta son sözü 83’te Abdullah söyledi ve Değirmendere genç rakibi Seka’yı 4-2 mağlup ederek puanını 22’ye çıkardı. Bu arada Seka’da Çağrı Örgüç 74. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
KOCAELİ 1937 SEKASPOR: 2DEĞİRMENDERESPOR: 4
STAT: Mehmet Ali Kağıtçı
HAKEMLER: Kadir Yılmaz***, Sevcan Özkar***, Sinan Kılıç***
KOCAELİ 1937 SEKA: Kaan**, Çağrı*, Muhammet Mustafa** (Dk. 79 Anıl**), Orhan**, İsmail Utku***, Kerem**, Soner**, Salih Can*** (Dk. 88 Mustafa**), Emre**, Osman Batuhan**, Rahman**
DEĞİRMENDERESPOR: Fatih Yasin Halil***, Fatih Üstüner** (Dk. 62 Onur**), Eray Sait***, Murat***, İbrahim Hamza***, Ahmet Can***, Abdullah*** (Dk. 87 Emirhan*), Hasan***, Ali Rıza*** (Dk. 84 Muhammet*), Kamil**, Harun Turgut ***
GOLLER: Ahmet Can dk. 15, Abdullah dk 66 ve 83, Harun Turgut dk. 71 (Değirmendere) Salih Can dk. 32 (P) ve 50 (P) (Seka)
KIRMIZI KART: Çağrı dk 74 (Seka)
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz