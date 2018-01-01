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Karamürsel'de Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi

Karamürsel'de Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Karamürsel İlçe Temsilciliği tarafından "‘Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" programı düzenlendi.

Kentteki bir düğün salonunda gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programında açılışında konuşan AGD Karamürsel Temsilcisi Mecit Işık, Kudüs'ün Müslümanların ancak bir araya gelmesiyle geri alınabileceğini belirterek, "Kardeşliğimizi pekiştirmek zorundayız. Bizler ümmetiz, çözüm bizim kardeşliğimizdir." dedi. Dernek olarak ailesine, ülkesine ve insanlığa faydalı nesiller yetiştirmek için planlı ve programlı çalışmalar yaptıklarını ifade eden Işık, "Mazlum coğrafyaların yeniden ayağa kalkması ve insanlığın huzur ve saadet bulması için inançlı gençliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır. Yakın zamanda şahit olduğumuz hadiseler göstermiştir ki bir milletin gerçek gücü ekonomisi, tankı, topu, tüfeği değildir. Bir milletin gerçek gücü imanlı ve inançlı gençliğidir. Bu hakikatten yola çıkarak bu yıl 'Kalk, uyar ve fethi müjdele' diyoruz." ifadelerini kullandı. Işık'ın konuşmasının ardından ilahi dinletisiyle devam eden programda, eğitimci Necip Katırağ tarafından Mekke'nin fethi anlatıldı. Program, "Siyer-i Nebi Yarışması"nda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin dağıtılmasıyla son buldu.

Bugün 12:17 TSİ AA Kocaeli- Gündem

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