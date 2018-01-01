Özel Cihan Hastanesinde saat 00.01’de normal doğumla dünyaya gelen Ulucan bebek İzmit’te yeni yılın ilk bebeği oldu. Selim ve Kevser Ulucan'ın ilk çocukları olan ve 3 kilo 200 gram ağırlığında dünyaya gelen Ulucan bebek ailesinin neşe kaynağı oldu. Özel bir firmada çalışan baba Selim Ulucan, gazetecilere yaptığı açıklamada, “2018 yılının ilk bebeği olması nedeniyle ayrı bir sevinç duyuyoruz. Çok heyecanlı ve mutluyuz, herkesin yeni yılını bu vesileyle kutlarım" dedi. Ayrıca anne ve Ulucan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bugün 12:35 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 13:23 TSİ )
İzmit’te 2018'nin ilk bebeği Ulucan
İzmit'te 2018 yılında doğan ilk bebek Selim ve Kevser çiftinin çocukları Ulucan bebek oldu.
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Bugün 12:35 TSİ - Gündem
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz