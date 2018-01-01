İzmit’te 2018'nin ilk bebeği Ulucan

Özel Cihan Hastanesinde saat 00.01’de normal doğumla dünyaya gelen Ulucan bebek İzmit’te yeni yılın ilk bebeği oldu. Selim ve Kevser Ulucan'ın ilk çocukları olan ve 3 kilo 200 gram ağırlığında dünyaya gelen Ulucan bebek ailesinin neşe kaynağı oldu. Özel bir firmada çalışan baba Selim Ulucan, gazetecilere yaptığı açıklamada, “2018 yılının ilk bebeği olması nedeniyle ayrı bir sevinç duyuyoruz. Çok heyecanlı ve mutluyuz, herkesin yeni yılını bu vesileyle kutlarım" dedi. Ayrıca anne ve Ulucan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.