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İzmit’te 2018'nin ilk bebeği Ulucan

İzmit'te 2018 yılında doğan ilk bebek Selim ve Kevser çiftinin çocukları Ulucan bebek oldu.

Özel Cihan Hastanesinde saat 00.01’de normal doğumla dünyaya gelen Ulucan bebek İzmit’te yeni yılın ilk bebeği oldu. Selim ve Kevser Ulucan'ın ilk çocukları olan ve 3 kilo 200 gram ağırlığında dünyaya gelen Ulucan bebek ailesinin neşe kaynağı oldu. Özel bir firmada çalışan baba Selim Ulucan, gazetecilere yaptığı açıklamada, “2018 yılının ilk bebeği olması nedeniyle ayrı bir sevinç duyuyoruz. Çok heyecanlı ve mutluyuz, herkesin yeni yılını bu vesileyle kutlarım" dedi. Ayrıca anne ve Ulucan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Muhabir Nuri Akçaharman

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