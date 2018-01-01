Tatsız, tuzsuz, golsüz: 0-0

Sırrıpaşa’nin ikinci yarıda bir topunun direkten döndüğü maç başladığı gibi 0-0 sona erdi. Bu arada ilk yarıda sert bir top darbesi alan Kandıralı futbolcu Batuhan İpek yerini Sezer’e bıraktı ve kontrol amaçlı Derince Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Genç futbolcunun önemli bir sorununun olmadığı öğrenildi. Kandıra önümüzdeki haftayı bay geçecek, Sırrıpaşa ise Dilovası deplasmanında 3 puan mücadelesi verecek.

SIRRIPAŞA FK: 0KANDIRA GB BLD: 0

STAT: Derince

HAKEMLER: Mesut Punar***, Ömer Yılmaz***, Yusuf Öztürk***

SIRRIPAŞA FK: Sefa**, Burak Özgür**, Ufuk***, Emirhan**, Onur**, Hüseyin** (Dk 86 Muharrem Mert ?), Erkan**, Melih Kamil**, Mehmet**, Oğulcan**, Levent*** (Dk. 89 Mustafa?)

KANDIRA GB: Ercan***, Samet**, Cenk**, Emre Özcan***, Berk**, Abdülkadir** (Dk 89 Ufuk ?), Alper**, Ozan*** (Dk 90+2 Bahadır ?), Bedirhan**, Ramazan**, Batuhan** (Dk. 40 Sezer**)

GOL: Yok