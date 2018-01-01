Kartepe, Tavşan’dan kaçamadı

Tavşancıl maçta Ruhi’nin 14 ve Furkan’ın da 33. dakikadaki golleri ile 2-0 öne geçti. İki takım için de çok önemli maçta Tavşancıl’ın cevabı ikinci yarıda geldi. 73’te Kerim, ve 82’de de Şahincan’ın golleri ile beraberliği bulan Tavşancıl az da olsa ligde kalma umutlarını sürdürdü. Önümüzdeki hafta Kartepe, Başiskele’yi konuk edecek, Tavşancıl ise Değirmendere deplasmanında ter dökecek.

TAVŞANCILSPOR: 2KARTEPE BLD: 2

STAT:Tavşancıl Salih Gün

HAKEMLER: Mehmet Güngör***, Volkan Aydın***, Hakan Dursun***

TAVŞANCILSPOR: Ender***, Ramazan **(Dk 54 Yusuf **),Hasan ***, Sefa ***, Şahin ****, Tahsin *, Cengizhan **, Adem ** (Dk 48 Alperen **), Kerim ***, Şahincan ***, Ogün **,

KARTEPE BLD: Abdullah ***, Enes ***,Celal ***, Hasan ***, İbrahim **, Gazimend ***, Emin ** (Dk 80 Bedirhan **), Alican ***, Muhammet Fatih ** (Dk 76 (Sezgin **), Ruhi ***, Furkan ***

GOLLER: Ruhi Dk 14, Furkan Dk. 33 (Kartepe) Kerim Dk. 73, Şahincan Dk. 82 (Tavşancıl)

KIRMIZI KART: Dk. 70 Tahsin (Tavşancıl)