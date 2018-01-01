Sultan Ova’yı kolay geçti: 5-0

Maç boyunca kontrolünü kaybetmeyen Sultan sonuca giderken de zorlanmadı. Mücadeleyi Ege’nin 2, Hakan, Emrullah ve Furkan Şahin’in golleri ile 5-0 kazanan Sultan Orhan puanını 37’ye çıkardı, Dilovası ise 14 puanda kaldı. Sultan Orhanspor haftaya ikinci sıradaki İlimtepe Futbol Kulübü ile deplasmanda çok zor bir maça çıkacak, Dilovası ise Sırrıpaşa’yı konuk edecek.
SULTAN ORHANSPOR: 5 DİLOVASI BLD: 0
STAT: Gebze Metin Oktay
HAKEMLER: Zeki Kırdudu ***, Osman Kılıç ***, Erhan Atakay ***
GEBZE SULTAN ORHANSPOR: Rahimov ***, Murat ***, Ahmet Seyfi ***, Hamdi Barış ****, İlker ***, Zeyyat ***, Emrullah *** (Dk 54 Musa **), Erhan ***, Mustafa ***, Furkan Şahin *** (Dk 50 Ege ****),Hakan ***
DİLOVASI BLD: Özencan ***, Musa ** (Dk 70 Gürkan **), Birkan **, Mehmet Bilal **, Gürsel **, Mehmet Kaydu **, İsmail **, Ramazan ** (Dk 46 Hakan **), Onur Bahri **, Muhammet **, Osman Yıldırım **
GOLLER: Hakan Dk 21, Emrullah Dk 36, Furkan Şahin Dk 41, Ege Dk 66 ve 82
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz